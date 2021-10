Luis Suárez ya piensa en un futuro lejos del Atlético de Madrid

Luis Suárez es indiscutible en el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone. El delantero llegó al conjunto rojiblanco después de salir de manera abrupta del Barcelona en el verano de 2020. Ahora le queda contrato con los colchoneros hasta el final de la presente temporada y ha hablado del futuro en una entrevista con ESPN.

Junto a Diego Lugano, Luis Suárez ha explicado que no quiere ser un futbolista que llega a cierta edad y es criticado por un bajón de rendimiento. Por ello no descarta que su siguiente aventura dentro del planeta fútbol esté lejos de Europa e incluso de Sudamérica.

"Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo y dejar una buena imagen que, si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero evitar que digan que no corro como antes o no hago los mismos goles", ha asegurado el charrúa.

"Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sientes en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años", ha agregado Luis Suárez.

Sigue mejorando

A sus 34 años, el uruguayo continúa siendo uno de los jugadores más decisivos y esto es gracias a su trabajo diario: "Si uno ve que está teniendo dificultades físicas debe buscar la mejor solución. Llevo dos años trabajando con profesionales que me están ayudando diariamente. Pierdo muchas horas de estar con mi familia por priorizar mi estado físico y recuperarme. Te das cuenta de que eso te ayuda y es un beneficio que te hace mejorar en pequeños detalles".

A continuación, ha contado lo que dijo el seleccionador de Uruguay: "El 'Maestro' hace unos días me dijo que quedó sorprendido por cómo intenté volver a ser el Luis de antes, con la edad que tengo y con lo que me están costando con los inicios de temporada y las lesiones. El 'Maestro' quedó sorprendido y es lindo que te reconozcan ese trabajo diario, porque no es sólo venir a entrenar. Tengo muchas horas que me pierdo de estar con mis hijos por intentar estar bien físicamente para seguir rindiendo al máximo. Esos esfuerzos van cambiando los tiempos y uno va siendo consciente de la edad, del estado físico y del rendimiento que quiere dar".

Cambios por la edad

El delantero del Atlético de Madrid también ha explicado el cambio en su rutina: "A los 25 o 27 tenía molestias y decía 'con esto no pasa nada'. Hoy todo eso influye y hay que tener otro cuidado personal. La alimentación cambió mucho. El arroz con leche del Complejo Celeste lo veo pasar nada más. Y después de cada partido el helado con dulce de leche está, pero uno va sabiendo qué puede comer y qué no. Vas aprendiendo. La generación de hoy está aprendiendo todo eso".

"Hoy en el fútbol europeo es así y muchos se acostumbraron a eso. Yo hoy necesito ese trabajo preventivo que antes no hacía para llegar de la mejor manera a los partidos. Son muchos partidos durante el año y hay que intentar estar vigente y llegar en condiciones al Mundial de Qatar, que es el deseo que tengo", ha sentenciado el futbolista.

