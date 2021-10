El ex del Barça que no quiere a Haaland ni a Mbappé: "No estarían cómodos"

Uno podría pensar que a todo culé le gustaría que el Barça fichara a Kylian Mbappé o a Erling Haaland en alguna de las próximas ventanas de traspasos. Son de las mejores opciones que hay en el mercado y todas las apuestas les colocan a ambos como los grandes favoritos a disputarse el Balón de Oro durante la próxima década. Además, sería dar un 'palo' al eterno rival, el Real Madrid, que les quiere a ambos.

Sin embargo, hay un exfutbolista con pasado en el Barcelona que no está del todo convencido de fichar a uno de los dos. No significa que no les quiera, pero sí cree que tendrían problemas para dar lo mejor de sí mismos en las filas del equipo azulgrana. El ex en cuestión es Albert Ferrer, mejor conocido como 'Chapi' Ferrer.

En declaraciones al diario inglés Mirror, 'Chapi' Ferrer analiza el presente y el futuro del Barça, club en el que jugó entre 1986 (hasta 1989 en el Barça B y un año cedido al Tenerife, en 1990) hasta 1998. La clave para él está en dar con un delantero que se ajuste al juego del Barça y pueda cubrir los goles perdidos con las bajas de Messi y Luis Suárez en los últimos dos veranos.

Chapi Ferrer

"Creo que el Barcelona puede luchar por títulos incluso ahora, pero creo que necesitan un delantero para marcar la diferencia. Si miras a los grandes clubes, la mayoría de ellos tienen a un delantero top que marca 20 goles cada temporada y eso es algo que el Barça echa de menos", señaló en un principio..

"Veremos cómo va Memphis, pero no es un '9' de verdad. No olvidemos que el Barça perdió a Messi y a Suárez en dos años. Es una media de 50 goles por temporada. Para ganar de manera realista necesitan un delantero top, pero deben considerar la manera en que juegan. Siempre tienen sobre el 70% de la posesión, y eso significa que el rival espera atrás y no deja espacios", explicó después.

¿Y Mbappé y Haaland? Cree que no sería fácil para ellos jugar en un Barça que mantuviera su estilo de siempre: "No digo que Mbappé y Haaland no encajarían, pero quizá no jugasen un fútbol con el que se sintieran cómodos. Necesitan un delantero, pero hay que prestar atención al tipo de delantero que hace falta, considerando las circunstancias y la filosofía del club", añadió para concluir.

