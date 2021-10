"Messi se tuvo que quedar en el Barça, da igual un cero más o uno menos; vendrá otro mejor..."

En el entorno del Barça no se olvida la salida de Leo Messi. El adiós del astro argentino sigue pesando, aunque no todo el mundo pone la culpa sobre los hombros de la directiva actual, presidida por Joan Laporta. Por ejemplo, el nadador David Meca, seguidor culé confeso, se ha 'mojado' desde el otro lado en una entrevista en el diario Sport.

Meca cree que Messi "se tendría que haber quedado" y recuerda todo lo que el Barça hizo por él en el pasado. "En mi opinión, Messi se tendría que haber quedado porque ha dado mucho al equipo pero también se le ha dado mucho y desde el principio. Da igual ganar un cero más o un cero menos cuando ya tienes mucho dinero. Los valores, tu público y tu equipo es lo más importante cuando se te ha ayudado tanto no solo económicamente sino en temas de salud desde niño", señala.

Pero la realidad del Barça es que Messi ya no está y hay que mirar hacia delante, Meca se muestra optimista pese a todo y cree que acabará surgiendo otra figura que no solo ocupe su hueco sino que, encima, será mejor.

El 'tridente mágico' del Paris Saint-Germain

"El Barça siempre seguirá siendo el Barça, un club número uno. Que se vaya un estandarte es ley de vida. Siempre hay una rotación de líderes, así que el equipo no se tiene que hundir ni cundir en pánico. El deporte es así por ley generacional. Se va Messi y volverá otro mejor que Messi porque así es la vida, cada vez somos mejores nadadores, futbolistas y deportistas en general. ¿Que costará? Seguro que sí, pero si el Barça ha ganado no es por una persona porque estamos hablando de un trabajo en equipo, y el equipo ha dado el do de pecho siempre", defiende.

Fe en Laporta

Por último, David Meca habló de la persona sobre la que recae la reconstrucción del Barça: Joan Laporta. No tiene grandes consejos para él y sí plena confianza: "Laporta es un crack y no necesita muchos consejos. Simplemente le diría que el éxito no depende del talento sino de la actitud que le ponga el equipo. Si el equipo tiene buena actitud, entrena, se esfuerza, se sacrifica y tiene ilusión podrá ganar todos los títulos que se proponga. Da igual si se va un talento, al final es la actitud lo que nos hace ser campeones en lo que sea".

