La FIA se 'ríe' de Fernando Alonso tras la polémica: "Es irónico, pero..."

La polémica del GP de Estados Unidos estuvo protagonizada por Fernando Alonso. El piloto español mantuvo un sonado pique contra la mismísima FIA en el propio transcurso de la carrera de este domingo y todo por las decisiones de los comisarios. Al bicampeón del mundo no le gustó que Kimi Raikkonen le adelantara por fuera y no se le sancionara con devolverle la posición. Sí ocurrió después, hasta en dos ocasiones, en un enfrentamiento entre Alonso y Antonio Giovinazzi, compañero del finlandés.

Alonso acabó visiblemente enfadado por el incidente, aunque a cuatro vueltas del final tuviera que abandonar por los daños que tenía su alerón. No se mordió la lengua: "Me adelantó por fuera de la pista, pero es su decisión. Cuando yo adelanto a Giovinazzi la segunda vez, fuerzo a que él se vaya por fuera de la pista, gana la posición por fuera y me tiene que devolver la posición. Cuando frenas por dentro, el que va por fuera tiene que decidir si levanta o pisa a fondo, pero por fuera de la pista. Y en esa situación tienes que devolver la posición. Pero Kimi no lo hizo. Por eso pienso que no fue consistente".

Eso decía Fernando sobre las decisiones de los comisarios y esto respondía al ser preguntado sobre si antes había más consistencia en ellas: "Supongo que sí, pero depende de quien lo haga. En Sochi, yo me salté la primera curva y el jueves era el tema del día en Turquía. Aquí había tres coches yendo por fuera en la curva uno y veremos si es el tema del día en México", explicó.

Más relajado ya añadió: "La norma es bastante clara, tenemos que aplicarla. En el fútbol, si tocas el balón con la mano dentro del área es penalti. No hay que aclarar la norma, sino tomar la decisión. Si no, todos cogerían el valor con la mano en el área. Pero no estoy muy enfadado, porque es un punto que además hubiera perdido con el fallo del alerón trasero. No cambió nuestra carrera, no es un problema".

La respuesta de Masi

La polémica aumentó cuando, ya con el paddock casi recogido, Michael Masi, director de carrera, dijo que la decisión relacionada con las quejas de Fernando Alonso, la de Kimi, "fue marginal": "Entiendo su frustración. Fue una decisión marginal. Hay dos partes en la historia, el adelantamiento y forzar a un coche fuera, que es parte del adelantamiento".

El australiano añadió que la polémica se discutirá "en la próxima reunión de pilotos" que tendrá lugar el viernes del GP de México. "No es blanco o negro en esa situación", añadió y sobre que luego se diera la doble decisión con Alonso y Giovinazzi solo se limitó a decir: "Diré que es ligeramente irónico, pero estas cosas pasan".

