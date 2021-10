Fernando Alonso raja contra la FIA: "Venimos a dar un espectáculo y creo que hemos hecho el..."

Fernando Alonso fue protagonista por las reglas de límites de la pista de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto de Alpine participó en tres adelantamientos que ponían en evidencia la falta de claridad que hay con esta norma. Se quejó repetidamente en la radio después de que Kimi Raikkonen lo adelantara, que se abrió en la curva uno y se le permitió mantener la posición. Más tarde en la carrera, se le dijo al asturiano que le diera su lugar a Antonio Giovinazzi después de hacer lo mismo. En otro incidente, se ordenó al piloto de Alfa Romeo que hiciera lo mismo después de que se saliera. Y el español explotó en los micrófonos de DAZN.

"Venimos a América a dar espectáculo y por desgracia no dimos una buena imagen. Kimi me pasó por fuera en la vuelta uno y en cambio yo le tuve que devolver el puesto a Giovinazzi y él a mí. Fueron tres incidentes exactamente iguales, dos resueltos de una manera y otro, de otra, y fueron diez segundos con los que hubiera podido hacer noveno", expuso el piloto tras la carrera.

Alonso también recordó la persecución que vivió tras su carrera en Rusia. "Pero bueno, es así, en la primera vuelta también vimos que en la salida de la primera curva ya no hay los problemas de Sochi. O bueno, supongo que en México preguntarán a todo el mundo qué pasó en la primera curva, por qué se fueron por fuera. Porque yo lo hice en Sochi y hubo un drama en la siguiente carrera, en Turquía, así que espero que en México haya muchas preguntas a quien lo hizo esta vez", concretó el asturiano.

El enfado de @alo_oficial



"Creo que hemos hecho un poco el ... "



"No hemos dado una buena imagen. Tres incidentes exactamente iguales, dos fueron de una manera y uno de otra"

Cuando le preguntaron por si por fin se van a unificar los criterios, Alonso no fue muy halagüeño. "No creo. Este deporte es así, para bien o para mal. Nos gusta y lo amamos porque es así, pero sabemos que no va a ser justo para todos siempre", sentenció.

El conflicto

Durante el desarrollo de la carrera se desarrolló una conversación entre su equipo y el director de carrera, Michael Masi, sobre el incidente de Raikkonen. Sin embargo, Alonso, quien ha criticado las decisiones de los comisarios anteriormente este año, dijo que no está interesado en discutirlo más. "Raikkonen me adelantó fuera de la curva uno, necesito la posición rápidamente", informó por radio. Pasaron varias vueltas sin respuesta, tras lo cual repitió "necesito el puesto rápido, ¿qué están haciendo?".

@alo_oficial



"Yo me salí en la primera curva en Sochi y hubo un drama. Espero que en México haya muchas preguntas a los que lo hicieron esta vez"

"Están investigando", dijo su ingeniero de carrera Karel Loos. "No hay nada que mirar", respondió Alonso. Los comisarios fallaron a favor de Raikkonen, para disgusto de Alonso. "Está bien, amigo, aparentemente eso está permitido", dijo su ingeniero. "Está bien, joder, hagámoslo en la pista", respondió Alonso. Unas vueltas más tarde, Alonso se encontró en una batalla por la posición con el otro Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi. El italiano se quejó por la radio de la jugada de Alonso.

@alo_oficial



"Este deporte es así. Nos gusta y lo amamos porque es así, pero sabemos que no va a ser justo para todos siempre"

Poco después se le recomendó a Alonso que devolviera el puesto que había ganado. "Se nos ha pedido que le devolvamos el lugar a Giovinazzi o tendremos una penalización de cinco segundos", dijo Loos. "Fernando nos gustaría devolvérselo, por favor", agregó su ingeniero. "Está bien", respondió Fernando. Después le volvió a pasar, pero fue Giovinazzi el que se abrió en esta ocasión. "¿Supongo que tendrá que devolverme el puesto?" dijo Alonso en su radio. Finalmente la presión hizo efecto, aunque con Raikkonen no ocurrió cuando podía haber conseguido una mejor posición. Eso sí, después tuvo que abandonar por problemas en su coche.

