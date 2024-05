Real Madrid - Bayern Múnich, Champions en directo | Los jugadores calientan en el césped del Bernabéu

El alemán Thomas Tuchel, técnico del Bayern Múnich, no quiso centrarse en "el mito del Real Madrid" ni hablar de ello con sus jugadores, aunque aseguró que el conjunto blanco "tiene un 51% de posibilidades de ganar" por el hecho de jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu.



"Hay que jugar el partido. Con los jugadores no hablamos del mito del Real Madrid, aunque sabemos que es uno de los estadios más difíciles donde ganar; pero no imposible. En la ida jugamos mejor y no ganamos. El Real Madrid tiene un 51% de ganar por jugar en casa", dijo Tuchel en rueda de prensa.