Soto Grado se encaró con los jugadores del Real Madrid: "Habéis tenido noventa minutos"

El partido entre Real Madrid y Osasuna terminó con bastante tensión y polémica. Los ánimos estaban muy caldeados en el Santiago Bernabéu tras un partido en el que el equipo blanco no se fue capaz de romper la igualada en el marcador y terminó sumando su cuarto pinchazo del curso en el campeonato nacional.

Los de Carlo Ancelotti cosecharon su tercer empate de la temporada tras los ya sufridos contra Levante y Villarreal. Un partido muy disputado en el que los de Jagoba Arrasate se encerraron atrás para intentar no sufrir daños ante un Real Madrid que llegaba lanzado después de su victoria en El Clásico.

Los navarros tuvieron una única ocasión en la segunda parte, con un disparo que se estrelló en el palo en una contra, mientras que los blancos se pasaron los 90 minutos intentando derribar el muro de Sergio Herrera. Además, se pidió de forma insistente un claro penalti sobre Vinicius en la primera mitad que ni el colegiado Soto Grado ni el VAR decretaron como pena máxima.

Pisotón de Lucas Torró a Vinicius en el área de Osasuna

Fue una jugada que empezó a calentar los ánimos del equipo blanco y en especial los de su protagonista, Vinicius, que terminó el choque algo desquiciado por la falta de puntería del equipo y por el pinchazo que suponía este nuevo empate en el campeonato nacional.

El partido concluyó además con muchos parones, provocados casi todos por el portero de Osasuna, que se quejó de una supuesta lesión y que estuvo durante algunos minutos tirado en el césped. Eso, unido a las demoras en los saques de puerta o de banda, y los cambios, provocaron que en la última media hora del encuentro se jugara relativamente poco.

Soto Grado solo añadió cuatro minutos de tiempo extra y eso provocó la ira del Santiago Bernabéu, que respondió con una sonora pitada a la decisión, pero también el enfado de los jugadores sobre el terreno de juego, ya que consideraban un veredicto totalment erróneo que el partido solo se fuera hasta el 94.

Pique con Soto Grado

Ya después del encuentro y una vez consumado el empate, Dani Carvajal mostró su sorpresa y su indignación por el poco tiempo añadido que se le dio al choque, pero no fue el único. Sobre el césped, el 'clan' de los brasileños formado por Vinicius, Militao y Roydrgo se fue directamente a por Soto Grado para pedirle explicaciones.

Entre los cuatro protagonistas se produjo una conversación de lo más extraña ya que las excusas ofrecidas por el colegiados han dejado con la boca abierta a todo el madridismo, que se ha sentido gravemente perjudicado y que en estos momentos son víctimas de la indignación más absoluta tras unas imágenes emitidas por el programa El Golazo de Gol.

#EstoNoLoHasVisto



Contestación del árbitro ante las protestas de los jugadores del @realmadrid por el descuento:



"Habéis tenido 90 minutos, así que no me vengáis protestando por un minuto..."



#Golazo pic.twitter.com/2aWGTnhtux — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) October 28, 2021

Los jugadores blancos le pedían explicaciones: "¡Solo cuatro... cuatro! ¿Por qué solo cuatro? ¿Cómo? ¡Es imposible! Ha habido un cambio y otro cambio...". Unas protestas que entran dentro de lo habitual que se puede ver en un terreno de juego en esas circunstancias. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la respuesta de Soto Grado: "Habéis tenido noventa minutos así que no me vengáis protestanto ahora si pongo un minuto o no. Yo ya lo sé". Una reacción sin duda de lo más comentada y llamativa.

