A Ancelotti le pilló el despido de Koeman en rueda de prensa y dejó una lección de vida

Si bien era una noticia que se venía esperando, el despido de Ronald Koeman del Barcelona pilló a todos por sorpresa este miércoles. Quizás porque llegó pasadas las 12 de la noche. No había pasado demasiado tiempo desde que saltó la noticia en varios medios lo que se confirmó poco después y Carlo Ancelotti se enteró en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

El Real Madrid empató contra Osasuna y Ancelotti analizaba el partido, pero en su comparecencia se coló la intervención de un periodista que informó al italiano del desenlace inminente de su compañero de profesión. Lejos de rehuir de la pregunta, el entrenador del equipo merengue respondió y dejó un mensaje que está siendo aplaudido en las redes sociales.

"Me han destituido muchas veces y sigo vivo y contento", comenzó diciendo Ancelotti. El italiano dejó una lección y algún que otro consejo para el neerlandés: "Es parte de tu trabajo. Lo que digo es que tienes que darlo todo hasta que eres entrenador. El día de después tienes que tener la conciencia tranquila de haberlo dado todo. Creo que Koeman está dando todo lo que puede dar".

️ Ancelotti, sobre la posible destitución de Koeman:



️ "A mí me han destituido muchas veces y aquí sigo vivo"



#⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/8sVqgFgNxi — Directo Gol (@DirectoGol) October 27, 2021

No tardó en salir el comunicado oficial del Barça que anunciaba la destitución de Koeman, quien este jueves se despide de la plantilla en la Ciudad Deportiva y no se espera que tenga una rueda de prensa de despedida. Es el final en el entorno azulgrana de un entrenador que ha cargado con la responsabilidad de tratar de mantener a flote un equipo a la deriva.

El último incidente de Koeman

Ancelotti ha apoyado a Koeman en este momento tan difícil. Lo hizo también hace solo unos días cuando se vieron las caras en El Clásico. Primero dándole ánimos en persona por la difícil situación que estaba atravesando y luego, el martes, defendiendo al neerlandés del incidente con los aficionados que le tocó vivir en el Camp Nou a su salida del partido contra el Real Madrid.

"Mi sensación era de molestia. Me sentía molesto. Esto no puede pasar, no se puede tolerar la mala educación. Creo que es un problema social, no es solo un problema del fútbol. Falta el respeto por la persona, no por el entrenador. Koeman es una persona que trabaja como entrenador. Cuando la gente insulta a una persona significa que falta el respeto en la sociedad", dijo sobre aquello. Ambos ya no se volverán a enfrentar dirigiendo a los dos 'grandes' del fútbol español.

[Más información: Xavi, el favorito del Barça que ahora sí es posible: las claves que decidirán si sustituye a Koeman]

Sigue los temas que te interesan