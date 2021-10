El penalti a Vinicius retrata a Soto Grado: sí pitó otro idéntico... ¡cuatro días antes!

Hay mosqueo en el Real Madrid por el arbitraje de César Soto Grado en el partido que le enfrentó este miércoles a Osasuna y que acabó con empate a cero. Los blancos se dejaron dos puntos en el Santiago Bernabéu, pero el rumbo del partido pudo haber sido bien distinto si el colegiado hubiera señalado un penalti sobre Vinicius en la primera parte.

Ocurrió en el minuto 28 de partido. Vinicius se internó en el área rival y llegó hasta la línea de fondo. El brasileño metió un pase atrás que encontró a Carvajal, quien no pegó bien a la pelota y la mandó por fuera de la portería, pero antes del remato de su compañero recibió un fuerte pisotón del rojillo Lucas Torró en la zona del tendón y el talón de su pierna izquierda, con la que golpeó el balón.

Soto Grado no vio penalti y tampoco intervino el VAR, con el árbitro Guillermo Cuadra Fernández a los mandos. El Real Madrid se quejó tras el partido, siendo Carlo Ancelotti el encargado de dar voz al malestar blanco: "Vini le ha dicho al árbitro que mirara el VAR. A mí me parece un pisotón como para penalti. ¿Por qué el VAR no ha entrado? No lo sé", dijo el técnico italiano en rueda de prensa.

La imagen de la polémica

Para añadir más leña al fuego, hay una imagen que retrata más todavía a Soto Grado. Corresponde al partido que enfrentó al Athletic contra el Villarreal el pasado 23 de octubre, es decir, solo cuatro días antes del duelo entre Real Madrid y Osasuna en el Bernabéu. Entonces, el riojano estaba en el VAR y el que arbitraba era Cuadra Fernández, justo el que fue su asistente en el videoarbitraje este miércoles.

Era el minuto 75 de partido cuando el rojiblanco Unai Vencedor recibió un pisotón de Alberto Moreno. La jugada, similar a la de Vinicius y Torró, consistía en un pase dentro del área de Vencedor para un compañero que pudo aprovechar la ocasión. Cuadra Fernández no señaló la pena máxima, pero las protestas de los jugador del Athletic hicieron que entrara el VAR.

El VAR revisó el penalti de Alberto Moreno sobre Unai Vencedor

Desde la sala del VAR, Soto Grado revisó la acción y sí señaló la pena máxima favorable a los de Marcelino. Muniaín marcó gol y el Athletic acabó ganando 2-1 gracias a esa jugada en la que se señaló el penalti. En el caso del Madrid, no solo no se pitó el penalti sino que tampoco entró el VAR para comprobar si había habido un pisotón punible.

Los arbitrajes no contentan a nadie. En el Athletic - Villarreal, el que se acabó quejando fue Unai Emery, entrenador de los visitantes: "A cámara lenta puede ser penalti, pero esos penaltis no se pueden pitar. Esto en Europa no te lo pitan. No puedes tener un castigo tan grande en una jugada así, ese no es el modo de arbitraje al que tenemos que ir. El VAR no puede coger ese protagonismo. Pasaba igual con las manos,que hace cuatro meses eran diferentes. Ahora no se pitan como antes y en eso hemos mejorado", dijo.

[Más información: El Real Madrid puede quejarse: la dolorosa comparación con el Atleti y otro penalti no pitado]

Sigue los temas que te interesan