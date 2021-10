El Real Madrid puede quejarse: la dolorosa comparación con el Atleti y otro penalti no pitado

El Real Madrid cayó en la trampa de Osasuna y se dejó dos valiosos puntos en el Santiago Bernabéu. A Jagoba Arrasate le salió bien su plan de retrasar al equipo y con su encierro acabó desesperando al conjunto que dirige Carlo Ancelotti. Los blancos no encontraban huecos, pero a su vez veían como el reloj iba avanzando sin que se jugara el balón. De ahí el enfado cuando solo se añadieron cuatro minutos.

La otra polémica estuvo en el área de Osasuna y no son las veces que perdió tiempo Sergio Herrera, meta rojillo, que también. En la primera parte, antes de cumplirse la media hora de partido, Vinicius sufrió un feo pisotón propinado por Lucas Torró. Si Soto Grado hubiera pitado penalti, el partido habría tenido otro argumento. El colegiado, sin embargo, no creyó que hubiera que señalar la pena máxima.

El Madrid sabe que tuvo que ganar el partido y que se le escapó porque faltó pólvora. No quita eso que pueda haber indignación por lo ocurrido, tanto con el tiempo añadido como por el penalti no pitado. Al final del partido, Ancelotti y sus jugadores reflejaban el malestar del equipo.

Hablaron Ancelotti, Carvajal y Courtois. Los tres coincidieron en las quejas por los cuatro minutos de descuento, algo que también sentó mal al aficionado del Madrid que estaba en el Bernabéu. "¡Fuera! ¡Fuera!", llegaron a cantar al cuerpo arbitral. "El tiempo añadido me parecía poco. He pedido una explicación y no me ha convencido mucho, la verdad", decía Carletto.

Carvajal, reconociendo también los errores del Madrid, dijo: "El árbitro añade cuatro minutos cuando la tónica que se está viendo en los últimos partidos es que se están dando más de cinco cuando hay reiteración en la pérdida de tiempo". No es excusa, pero el portero ha perdido él solo los cuatro minutos y Arrasate ha hecho dos cambios en ese tiempo".

Courtois, en la misma línea que su entrenador y su compañero, recordaba lo que se está viendo esta temporada: "Es muy difícil saber quién añade qué. En El Clásico me fui dos veces al suelo y añadieron siete minutos. Hoy se ha dado la misma situación con Sergio Herrera y solo han añadido cuatro. No sabes el criterio. Cuando el portero tarda en sacar, el árbitro mira el reloj y dice que añadirá, pero después solo ha añadido cuatro".

Al Atleti le dan dos minutos más

Tienen razón. Esta temporada se añaden más minutos de descuento por las pérdidas reiteradas de tiempo, un problema cada vez más grave en el fútbol español. Sin ir más lejos, en Vallecas, unas horas antes, se añadían ocho minutos con el Barça perdiendo 1-0 contra el Rayo Vallecano.

Duele la comparación con el Atlético de Madrid, el gran rival por el título de Liga, que ha sacado provecho de los descuentos para sacar cuatro puntos con la victoria ante el Espanyol y el empate contra el Villarreal. Los de Simeone gozan de una media de 7,5 minutos de descuento final por partido, casi dos minutos más que la media del Real Madrid, que es de 5,7. Al Barça, también por encima de los blancos, le dan de media 5,9 minutos de descuento pasado el 90'.

Otra vez el VAR

Respecto al penalti a Vinicius, quizás pasó inadvertido de primeras. La repetición, sin embargo, lo dejó claro. El brasileño lo reclamó al colegiado, que no hizo caso, y tampoco el VAR entró a mirarlo. Ancelotti, tras el partido, habló de la jugada: "Vini le ha dicho al árbitro que mirara el VAR. A mí me parece un pisotón como para penalti. ¿Por qué el VAR no ha entrado? No lo sé", espetó el italiano.

Penalti no pitado sobre Nacho

El penalti no pitado contra Osasuna recuerda a otro que no se señaló en el Bernabéu esta temporada. Fue contra el Villarreal en un derribo claro de Albiol a Nacho. Otra semejanza es que aquel partido también acabó con empate a cero y una pena máxima hubiera podido cambiar el partido.

El Madrid, aun así, durmió ayer lider. Empatado con Sevilla, Betis y Real Sociedad, eso sí. El Atleti, a tres puntos, tendrá este jueves la oportunidad de empatar con los blancos si gana en su visita al Levante. Quizás con otras decisiones arbitrales, los rojiblancos no estarían tan cerca del equipo merengue.

