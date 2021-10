Ancelotti: "Le he pedido una explicación al árbitro, pero no me ha convencido"

El Real Madrid no logró pasar del empate a cero ante Osasuna en un partido de ida y vuelta en el Santiago Bernabéu. El equipo de Arrasate apostó por una táctica puramente defensiva y acabó con cualquier opción de los merengues. Ni Benzema ni Vinicius consiguieron encontrar puerta.

El empate llega una jornada después de la victoria en el Camp Nou ante el FC Barcelona. El Real Madrid parecía haber encontrado su mejor versión, pero la falta de puntería y de nitidez a la hora de crear ocasiones de peligro frenaron esa racha de victorias en las filias merengues. Las rotaciones, tanto antes del partido como en el descanso, no solucionaron los problemas.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, analizó todos estos detalles en la rueda de prensa posterior al empate ante Osasuna. El técnico italiano explicó el once y los cambios realizados en busca de ese único gol.

Penalti a Vinicius

"Es un tema complicado. Lo único que he visto es que Vinicius decía al árbitro que mirara al VAR. No lo entendía, pero ahora sí. Me parece un pisotón de penalti, no sé por qué el VAR no ha intervenido y el problema es que no se puede saber".

Ábitro

"Era por el tiempo añadido, me parecía poco por la evolución del partido. Le he pedido una explicación y no me ha convencido mucho, la verdad".

Sin ganar como local

"Dos de los tres partidos merecimos ganar por lo que hicimos en el campo. Tenemos que pensar que son partidos más complicados para nosotros, para las características de esta plantilla. Tenemos extermos muy fuertes en el uno contra uno y en este tipo de partidos nos falta presencia. Es la característica de este equipo. Creo que la segunda parte lo hemos intentado, hemos entrado mucho por fuera poniendo centros peligrosos con Marcelo. Tenemos que intentarlo con nuestras características".

Sensaciones

"El equipo me ha gustado. La segunda parte ha estado mucho mejor, no tengo que reprochar nada a los jugadores. Lo han dado todo y tenemos que seguir. ¿Me crees o no?".

Ni Jovic ni Mariano

"No necesitábamos más presencia física, sino entradas en el área. Han pasado tres o cuatro centros cerca de la portería. Había que anticiparnos para entrar en el tiempo justo para marcar".

Koeman

"Me han destituido muchas veces y sigo vivo y contento. Es parte de tu trabajo. Lo que digo es que tienes que darlo todo hasta que eres entrenador. El día de después tienes que tener la conciencia tranquila de haberlo dado todo. Creo que Koeman está dando todo lo que puede dar".

[Más información - LaLiga denuncia ante la Fiscalía los insultos racistas a Vinicius en el Barça - Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan