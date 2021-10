Koeman: "¿Rayo, Osasuna, Athletic o Atlético? Puede que tengan plantillas más equilibradas que el Barça"

Análisis

"Fuimos superiores. Viendo las oportunidades que hemos tenido, y que ellos han tenido, el resultado no es justo. Pero el resultado está ahí y no podemos cambiarlo".

¿Influye en su futuro?

"No sé".

Claves ante el Rayo

"No es actitud, no es juego, porque creo que no van a tener en frente a un equipo que ha creado tantas oportunidades. Es cuestión de no marcar, no puede ser nada más".

Rivales

"No conozco a sus jugadores. Puede ser que otros equipos tienen plantillas más equilibradas, más físicas, pero hemos demostrado en varios partidos esta temporada que podemos competir con ellos. Puede ser que tengamos mala suerte, pero son excusas. El equipo ha demostrado hoy, ante el Real Madrid, que está a un buen nivel, pero estar a un buen nivel no es suficiente. Lo que cuenta es el resultado, cada uno tiene que analizar su partido".

Qué le pasa al Barça

"No estamos bien. El equipo ha bajado en equilibrio en la plantilla. Hemos perdido jugadores de muchísima efectividad. Los equipos contrarios, los de arriba, se han reforzado y nosotros no hemos podido. Pero esto también cuenta y no en el partido de hoy. Hoy, a pesar de las bajas, hemos hecho un buen partido. Si no marcamos un gol, es que nos falta algo".

Opciones en La Liga

"Hay muchos partidos. Estoy preocupado por la efectividad, no por el juego".

