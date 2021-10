Carvajal: "Sin que sirva como excusa, el árbitro pone 4' cuando en La Liga se ponen hasta ocho"

El Real Madrid firmó un empate a cero ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Dani Carvajal, uno de los pesos pesados del vestuario, destacó la gran actitud defensiva de rival durante los 94 minutos. Sin embargo, el lateral también criticó los pocos minutos de añadido que acabó otorgando el colegiado. Según Carvajal, a la vista del añadido que se pone en otros encuentros, el Santiago Bernabéu debería haber disfrutado de más de 94 minutos.

Carvajal, que subrayó que no era una excusa, destacó que no entendió cómo el colegiado no añadió más tiempo a la vista de que los jugadores de Osasuna lo consumaron sin jugar el balón. Algo que también preguntó Ancelotti al árbitro, pero que quedó sin respuesta para los representantes del Real Madrid.

Análisis

"El resumen es ese. El equipo ha hecho todo para ganar. No hemos tenido esa pizca de suerte o acierto en ese último cuarto de campo y al final nos ha condenado para llevarnos un empate".

Táctica rival

"Osasuna es un equipo que solía presionar arriba, pero en la Cerámica ya jugó con cinco atrás y hoy han vuelto a repetir. Nos ha esperado un poco más metido. Han hecho su partido. Defensivamente han estado muy muy bien, a nosotros nos ha costado bastante, hemos intentado ganar, pero no hemos tenido ese acierto".

Jornada vital

"Era un día clave. Había perdido el Barcelona, había empatado el Sevilla... Queríamos seguir manteniendo o aumentar la distancia. No ha podido ser y hay que pensar en Elche".

Dificultad

"Se está viendo en todos los campos y escenarios. En cualquier equipo que te viene cuesta mucho sacar los puntos".

Actuación arbitral

"Quiero poner un matiz. El árbitro hoy añade cuatro minutos cuando estamos viendo que la tónica en los últimos partidos de La Liga es de añadir cinco, seis, siete o incluso hasta ocho cuando uno de los dos equipos pues reitera las pérdidas de tiempo y no favorece el juego. Creo que el árbitro hoy no ha estado acertado en ese aspecto".

Tiempo añadido

"No quiero que se use como excusa ni mucho menos, pero lo reitero. Sergio Herrera ha perdido él solo casi los cuatro minutos. Arrasate ha hecho dos cambios en los últimos dos minutos donde los jugadores de Osasuna han salido andando, y da cuatro minutos. Es un poco extraño porque en otros campos están añadiendo lo que realmente se está perdiendo".

Autocrítica

"Tendríamos que haber ganado en los 94 minutos. No lo hemos hecho y hay que seguir trabajando para intentar mejorar en lo que hoy no hemos podido ser mejores que Osasuna".

Recuperación

"Estoy bien. Me han puesto de inicio. Estaba hablado que no terminara el partido. Tengo que rodar. Me he encontrado muy bien, muy cómodo. Tengo que ayudar al equipo en lo que pueda y tener continuidad para ir encontrándome mejor".

