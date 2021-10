Neymar estalla: se confiesa sobre sus salidas nocturnas y pide respeto por su nivel en el campo

Neymar ha participado en una completa entrevista en la que se ha abierto por completo y en la que ha repasado diferentes aspectos tanto de su carrera futbolística como de su vida personal. El brasileño, que no ha comenzado con buen pie su temporada en el PSG, habla de las críticas que recibe, de lo que sale por ahí, de sus fiestas y de cómo está cambiando el fútbol en los últimos años.

El '10' del PSG ha decidido mostrarse tal y como es en el canal de YouTube 'Fui Clear' dejando algunas reflexiones muy importantes sobre temas de los que no había hablado hasta ahora. Reconoce que las críticas que ha recibido en los últimos tiempos, sobre todo por su estado físico, le han dolido especialmente.

"Hablo de respeto porque la gente dice: 'Ah, Neymar no se cuida, Neymar es esto, Neymar es aquello'. ¿Cómo uno va a estar 12 años en la cima sin cuidarse? Nadie consigue eso". Así comienza su defensa el jugador brasileño, de quien se afirmaba hace tan solo unas semanas que había regresado del verano pasado de peso.

Neymar celebra un gol con Brasil EFE

Sin embargo, el crack del PSG continúa su defensa claramente molesto y enfadado, explicando además cómo hace para cuidarse y para mantenerse siempre listo para la exigencia del más alto nivel: "Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿para nada?".

Neymar también ha querido señalar a aquellos que le acusan de fiestero y de ser un jugador poco profesional. Reconoce sus salidas, pero siempre con la responsabilidad de hacerlo cuando no tiene compromisos deportivos: "Salgo cuando puedo. Salgo cuando es posible, cuando sé que no voy a entrenar al día siguiente. No voy a dejar de hacer nada. (...) ¿Cuál es el problema?".

Además, le declara la guerra a aquellos críticos que no le valoran por lo que hace en el terreno de juego y sí por lo que se habla de él desde fuera, algo que no soporta y que lleva muy mal, como él mismo reconoce: "Tienes que cobrarme por lo que hago dentro de la cancha, ahí permito que hables, pero de lo que hago fuera...".

Neymar se define a sí mismo como un jugador muy competitivo con tantos deseos de ganar que le ha llevado a cometer algunos errores de los que se arrepiente: "Ya me equivoqué mucho más, si pudiera cambiar algunas cosas, obvio que tomaría otras actitudes. Pero la madurez va llegando, no quiere decir que con 30 años esté prácticamente perfecto, maduro".

Neymar y Messi se lamentan tras una ocasión EFE

Sueños con Brasil y PSG

El brasileño habla también de su nueva etapa en el PSG acompañado de Mbappé y de Leo Messi, asegurando que poco a poco se van entendiendo mejor dentro del equipo y como tripleta atacante: "Tenemos un gran equipo y podemos llegar muy lejos. Estamos conociéndonos cada vez mejor y tenemos todo para hacer una gran temporada y conquistar títulos".

Otro equipo que también le despiertas buenas vibraciones es la selección brasileña, de la que es el auténtico líder: "Tenemos jóvenes nuevos ahora en la selección, como Vinicius y Rodrygo, que son dos jugadores que pueden crecer mucho más todavía. Brasil es un país que genera muchos jugadores buenos. Tenemos buenos jugadores que son 'top' en Europa, pero son de un perfil diferente a lo que teníamos antiguamente. No se puede comparar, aunque el fútbol está hecho de comparaciones".

El futbolista del PSG tiene claro que su mayor reto, además de la Champions con el PSG, es sin duda la Copa del Mundo de Qatar 2022: "Si juegas bonito y pierdes, te van a exigir la victoria. Si juegas bien y ganas con lo básico, el personal te pide jugar bonito. No es posible agradar a todos. Creo que esta será una Copa para sorprender, sabemos lo difícil que es ganar una. Es mi mayor sueño".

