Neymar: "Quiero hacer con Messi en el PSG la historia que hicimos juntos en el Barça"

Cuando Neymar habla no deja indiferente a nadie. Si hace unas semanas deslizaba la posibilidad de que el Mundial de Qatar 2022 fuese su última cita con la selección de Brasil, ahora se refiere a su reencuentro con Messi en el PSG. Las declaraciones del internacional canarinho no sentarán del todo bien al barcelonismo.

Todo porque en el Barcelona no olvidan a ninguno de los dos. Messi se fue dejando un vacío muy difícil de llenar, pese a contar con jugadores jóvenes de la calidad y talento de Ansu Fati, Pedri o Gavi. Pero Leo solo hay uno y eso bien lo saben en Can Barça y también Neymar.

Desde que el brasileño abandonase el Camp Nou en 2017, mucho se ha especulado con su regreso al Barcelona para volver a compartir vestuario con Messi. El esperado reencuentro por ambos futbolistas tuvo lugar hace unos meses, pero no en el club azulgrana, sino que fue el PSG el que los volvió a unir.

Abrazo entre Messi y Neymar durante un partido del PSG Reuters

Neymar tiene claro que quiere volver a hacer historia con Messi y así lo confirma en una entrevista que concede a Red Bull por el evento 'Red Bull Neymar Jr's Five'. "Estoy muy contento de tener a Messi en el PSG. Es un crack, un genio. Es mi amigo y cuando tienes amigos a tu lado las cosas van mejor y todo es más tranquilo. Espero hacer con él la historia que hice con él en el Barcelona", asegura el brasileño.

De Mbappé a su futuro

El extremo del Paris Saint-Germain también señala quiénes son los jugadores que más le han sorprendido en la entidad gala: "Me han sorprendido dos. Mbappé y Verratti. Mbappé porque es muy rápido, es joven, es un gran crack. También Verratti. Sabía que era un gran jugador, pero no tan espectacular. Con certeza, es de los mejores mediocampistas que he jugado junto con Xavi e Iniesta".

Neymar, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 Reuters

Admiración por compañeros de profesión, pero no es ninguno de ellos su ídolo. Neymar Jr. es un apasionado del baloncesto y fruto de ello viene su admiración por Michael Jordan: "Tenemos historias un poco parecidas, me inspiro mucho en él, en cosas que él paso, cosas que le dicen...".

Por último, echa una vista al futuro. Neymar ya ha hablado de su retirada, pero ahora lo hace sobre la opción de sentarse en los banquillos: "No pienso en ser técnico, estoy lejos de eso. No sé qué voy a hacer, no lo decidí. Y estoy medio lejos todavía, ¿no? Vamos a ver más adelante".

[Más información - El escándalo violento del Marsella - PSG: nueve policías heridos y 21 detenidos]

Sigue los temas que te interesan