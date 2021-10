"Messi está demasiado aislado en el PSG, lo estoy pasando muy mal por él"

El PSG no termina de arrancar. Está sacando adelante resultados positivos, pero la unión de sus estrellas ha sido más bien una decepción hasta el momento. El equipo que entren Mauricio Pochettino está descabezado y falto de organización por todos los lados. Solo los destellos individuales de algunos jugadores permiten que los resultados no sean peores que las sensaciones.

Lo más dramático ahora mismo en París, especialmente después del empate ante el Olympique de Marsella, es que los tres cracks de arriba siguen sin entenderse. Combinan entre ellos de forma esporádica, aunque sigue siendo mucho más fácil hacer coincidir el talento sobre el césped que conseguir que funcionen como una unidad, como un único bloque.

Messi, Neymar y Mbappé se estrellaron en su partido en Marsella y las críticas han vuelto a aparecer. Muchos han perdido la PSG fe ya en el brasileño y del argentino se espera mucho más. Su fichaje paralizó el mundo y hasta el momento solo han llegado algunos detalles de su inmensa calidad.

El 'tridente mágico' del Paris Saint-Germain.

Leo no ha conseguido tener regularidad y hasta el momento ha sido muy poco decisivo para lo que se espera de un jugador de su talla. Uno de los analistas que más ha sorprendido en sus comentarios ha sido Thierry Henry, quien asegura en Prime Video que en estos momentos está sufriendo por ver la situación en la que se encuentra Messi en París.

El análisis de Henry

"Messi está aislado y no toca demasiado el balón. No diría que está triste, pero le veo aislado". Además, el galo, quien fuera compañero de Leo en el Barça, afirma que debe abandonar la banda derecha, desde donde arrancaba en sus inicios, y aparecer más en zonas centrales: "Yo lo prefiero en el centro. No creo que pueda marcar diferencias desde la derecha".

Tan mal lo está pasando Henry que asegura estar sufriendo por ver a Messi en su nueva aventura sin chispa y sin magia: "Yo lo estoy pasando mal. En el centro puede dar ritmo. Tenemos que encontrar alguna solución para que ellos puedan jugar juntos. No tengo los datos exactos a nivel táctico, pero creo que tiene menos impacto. Participa con poca frecuencia".

Neymar y Messi se lamentan tras una ocasión EFE

Además, Henry asegura que Messi no es uno de esos futbolistas que vaya a hacerse notar por sus arengas y por sus charlas de grupo, sino que él suele hablar cuando va a recibir el balón y cuando empieza a crear: "Messi no habla demasiado. Lo hace con el balón". El ahora entrenador asegura que Messi no habla en el campo porque no tiene el protagonismo.

"Por el momento, el equipo es de Kylian. Es él quien hace brillar al PSG. La pelota busca más a Kylian". Así resume Henry el sistema de juego del equipo parisino donde el '7' sigue siendo la referencia más absoluta y no Messi, como sí sucedía en el FC Barcelona donde todo pasaba por sus botas. "Si hay más de un 'conductor', el equipo no puede jugar y tocar al unísono, y en este equipo hay demasiados. No juegan al mismo ritmo".

