La hora de Xavi Hernández en el Barça: semejanzas y diferencias con la llegada de Guardiola al banquillo

El FC Barcelona afronta uno de los momentos más importantes de su historia reciente, al menos en lo que a situación deportiva se refiere. La pasada temporada no dejó buenas sensaciones en Can Barça a pesar de la consecución de la Copa del Rey y Ronald Koeman quedó seriamente tocado. El ridículo en Champions contra el PSG y el hecho de no poder pelear La Liga de tú a tú contra Real Madrid y Atleti fue una losa demasiado pesada.

El cambio en la presidencia del FC Barcelona y la llegada de Joan Laporta tampoco fueron una buena noticia para Koeman, ya que el neerlandés, a pesar de ser una leyenda del club, no era su entrenador ideal. Sonaron nombres como Julian Nagelsmann, Mikel Arteta y hasta Thomas Tuchel, pero lo cierto es que la pésima situación financiera impidió que Koeman abandonara el banquillo culé al no poder hacer frente al pago de la indemnización de su despido.

Sin embargo, los malos resultados del presente curso, con la clasificación a los octavos de Champions muy cuesta arriba y con la novena posición en La Liga, han obligado al presidente azulgrana a tomar decisiones y a cesar de manera fulminante al holandés. Todavía no hay nuevo técnico confirmado más allá del parche temporal de Sergi Barjuan, pero todo hace indicar que será el otro gran deseado, Xavi Hernández, quien se siente de una vez por todas en el banquillo del Camp Nou tras varios intentos fallidos tras las salidas de Ernesto Valverde y Quique Setién.

De esta forma, llega así la hora de Xavi, un exjugador y ahora entrenador predestinado a entrenar al Barça como antes lo hizo uno de sus maestros, Pep Guardiola. Entre ambos se establece un paralelismo inevitable que permite comparar las llegadas al banquillo culé de dos líderes del centro del campo que se pasaron al traje y la pizarra.

Semejanzas entre Xavi y Guardiola

Ambos entrenadores se posicionaron para llegar a Can Barça en épocas de crisis. La de Xavi, en estos momentos, seguramente más alarmante que la que en su día vivió Pep Guardiola. El de Santpedor fue una decisión tomada de forma premeditada y calmada por la junta directiva, ya que a principios del mes de mayo, antes de que concluyera la temporada 2007/2008, se le comunicó a Frank Rijkaard que no seguiría siendo entrenador del Barça el próximo curso y que sería Pep Guardiola su sustituto.

Guardiola aterrizó en un vestuario en crisis que venía de dos años sin títulos y con un modelo y un ciclo acabados. Jugadores que ya habían dado sus mejores años y que tenían todas las papeletas para abandonar el club. Así lo hicieron algunos nombres como los de Ronaldinho, Deco, Zambrotta o Thuram. Otros como Samuel Eto'o se salvaron de la quema, aunque su futuro estaba también marcado y serían carne de traspaso al verano siguiente.

Xavi aterriza también en un vestuario con jugadores que están en el ocaso de su carrera y con un vestuario que necesita una limpia importante, especialmente por su falta de nivel. Desde veteranos Piqué, Busquets o Jordi Alba hasta jugadores sin futuro como Coutinho o Umtiti, muchos estarán bajo la lupa en los próximos meses.

Otra similitud entre ambos casos es que tanto Xavi como Guardiola comparten una ideal del fútbol muy similar, la que implica recuperar el famoso 'ADN Barça' cimentado en la filosofía cruyffista. Basándose en el fútbol de asociación en espacios cortos, en el cuidado de la pelota y la posesión, en imponer más por la técnica que por el físico y llevar siempre el partido hacia su terreno, teniendo el mando de las operaciones y acorralando al rival en su portería, Xavi intentará emular lo que ya hizo su maestro.

Se espera que, con ciertas particularidades porque las plantillas son bastante diferentes, Xavi pueda recuperar esa brillantez en el juego que en los últimos años ha desaparecido en el Camp Nou al no dar con los entrenadores adecuados, seguramente desde el adiós del propio Guardiola y de Tito Vilanova.

Otra similitud entre ambos es que ninguno de los dos consiguió despedirse del fútbol en su propia casa y que en su periplo conociendo mundo terminaron bebiendo de la misma cultura antes de regresar a Barcelona. Tanto Guardiola como Xavi han desarrollado una parte de su vida en Qatar, uno en el Al-Alhi de Doha y otro en el Al-Sadd.

Para cerrar este curioso círculo, es inevitable afirmar que el presidente que apostó por ambos será el mismo, Joan Laporta, quien confía repetir con Xavi el gran éxito vivido con Guardiola y ese primer año en el que consiguieron levantar todos los títulos, el famoso 'sextete'. Además, los tres no solo comparten gustos futbolísticos, si no también ideales fuera del campo, ya que el Barça recupera a un entrenador que no solo es de la casa, sino de la cuerda catalanista del presidente.

Como en su día con Guardiola, Laporta recupera a un entrenador de sello independentista que le secunde en su idea de politizar el Barça y de hacer del club uno de los mayores productos de promoción y de altavoz de sus anhelos de independencia. Al máximo mandatario del club no le viene nada mal tampoco cerrar filas en este aspecto, por lo que el nombramiento de Xavi para él es eso que llaman un 'ganar o ganar'.

Diferencias entre Xavi y Guardiola

Sin embargo, las llegadas de Xavi y Guardiola, aunque puedan tener muchas semejanzas, también guardan algunas diferencias que en este caso podrían marcar el camino del que ahora será el nuevo entrenador del Barça. La primera de ellas, seguramente la más evidente, es el momento. Xavi aterrizará, más tarde o más temprano, con la temporada ya arrancada.

Guardiola tuvo todo un verano para poder confeccionar su plantilla y aleccionar a sus nuevos jugadores, mientras que el de Terrasa tendrá que hacerlo sobre la marcha y con el equipo jugándose objetivos muy importantes como avanzar de ronda en Champions e intentar quedar entre los cuatro primeros en Liga. Cualquiera de los dos que no se consiga sería un batacazo terrible, pero no solo en el aspecto deportivo, sino sobre todo en el económico, ya que los ingresos por jugar la máxima competición continental son fundamentales para sacar adelante la cifra de beneficios necesaria para ir salvando un presupuesto en ruinas.

El hecho de empezar su andadura con la temporada empezada lleva hasta la segunda gran diferencia y es que Guardiola pudo hacer cambios en la plantilla y nuevos fichajes al estar abierto el mercado de verano. Así llegaron nombres tan importantes en su esquema como los de Dani Alves, Seydou Keita o Gerard Piqué, además de la subida de Sergio Busquets desde el Barça B al que Pep conocía muy bien.

Xavi, además de no tener la posibilidad de hacer movimientos por fechas, tampoco la tendrá por motivos lógicos y económicos, por lo que no se esperan grandes llegadas que puedan solucionar la falta de nivel de la plantilla ni en enero ni seguramente el próximo verano. El todavía entrenador del Al-Sadd tendrá aún más difícil su reconstrucción con una plantilla mermada en un club arruinado.

Otra de las diferencias que habrá entre Xavi y Pep será la materia prima que se van a encontrar. A pesar de que su idea futbolística sea muy parecida, para el de Terrasa será mucho más complicado darle forma sin jugadores como Xavi, Iniesta, Messi o Puyol. Además, la generación que está por venir con los Gavi, Ansu Fati o Nico todavía tienen que demostrar que pueden aportar lo que en su día dieron otros jugadores jóvenes y canteranos como Pedrito o Busquets.

Una diferencia más entre ambos casos es la experiencia en los banquillos que, en este caso, juega en favor de Xavi. Aunque ninguno de los dos ha tenido un amplio bagaje antes de sentarse en el banco azulgrana, lo cierto es que Xavi sí la ha tenido en un primer equipo, aunque sea en el del Al-Sadd qatarí.

Xavi está en su cuarta temporada como técnico, la cual tiene toda la pinta que no terminará allí. En su primer curso solo dirigió seis partidos mientras que las dos siguientes sí fueron completas, situando al equipo 3º y 1º en liga respectivamente. Hasta el momento ya ha levantado siete títulos con 2 Copas del Emir de Qatar, 2 Copas del Copa del Príncipe de la Corona de Qatar, 1 Copa del Jeque Jassem, 1 Copa de las Estrellas de Qatar y 1 Liga de Qatar.

Por su parte, Guardiola recibió la llamada de Laporta cuando solo llevaba un año como entrenador, la temporada en la que dejó al Barça B como líder de Tercera División y en la que terminó subiendo al equipo a 2ª B después de haber bajado un año antes. Este hecho sitúa también otra diferencia entre ambos y es que, aunque los dos son perfectos conocedores de La Masía, Xavi no ha pasado por las categorías inferiores del conjunto azulgrana, sino que arrancó su aventura directamente en Qatar, a pesar de que también se llegó a rumorear con que podía haber cogido tanto al Juvenil A como al filial.

Una diferencia entre ambos casos también es que, a pesar de que los dos sustituyen a técnicos neerlandeses, Rijkaard y Koeman, no recogerán equipos con los mismos estilos. Mientras que el Barça de Rijkaard sí gustaba de un fútbol con 'ADN Barça' marcado, aunque lo hiciera con una plantilla gastada y vestuario podrido, el que recogerá Xavi de manos de Koeman será un Barça muy distinto a lo que se anhela en el Camp Nou. Además, aquel equipo de Frank fue capaz de ganar la Champions en el 2005 con un Ronaldinho estelar, mientras que el actual lleva sin morder la 'Orejona' desde que lo hiciera en 2015 con Luis Enrique.

De hecho, desde que se pusiera fin a la etapa de Pep Guardiola y posterior continuación de Tito, el Barça ha ido perdiendo su estilo de manera progresiva. Consiguió volver a ganar de la mano de Luis Enrique o Ernesto Valverde, pero el estilo y el juego se fueron modificando hasta su pésimo estado actual. De esta forma, Xavi tendrá que recoger un equipo en ruinas que en los últimos dos años ha tenido hasta tres entrenadores en su banquillo con etapas tan oscuras como la de Quique Setién.

Estas son algunas de las semejanzas y diferencias que tendrán los proyectos de Guardiola, pasado, y Xavi Hernández, presente y futuro, en el FC Barcelona. La llegada del todavía técnico del A-Sadd parece cuestión de días y muchos ya empiezan a imaginar cómo será su Barça. Podrá ser parecido al de Pep, pero existen diferencias que marcarán rumbos distintos para los dos entrenadores.

