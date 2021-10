El PSG no convence: de las molestias de Messi a las críticas a Neymar

El PSG consiguió una nueva victoria en la Ligue-1 , aunque el partido frente al Lille no pasará por ser uno de los mejores de su historia. Marquinhos y Di María pusieron los goles, con Mbappé y Achraf en las gradas del estadio siguiendo el partido. La imagen del equipo no acaba de convencer y todo ello mientras los dos jugadores más importantes se encuentran en el punto de mira.

Messi es uno de ellos. El argentino no acaba de ser ese jugador decisivo que fue durante delantero casi dos décadas en el Barcelona. Contra el Lille fue sustituido por Pochettino en el descanso por unas presuntas molestias que arrastra y que están lastrando su rendimiento dentro de los terrenos de juego.

Hay que recordar que Leo Messi no se entrenó el jueves junto al resto de sus compañeros, pero que acabó entrando no solo en la convocatoria del PSG, sino también en su once titular. Sin embargo, no pudo jugar más allá de 45 minutos y prefirieron sacarle del campo con vistas al siguiente duelo de la Champions League.

Leo Messi, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 Reuters

"Vimos con el médico que era cuestión de precaución y por eso el cambio. A priori, espero que esté apto para el partido de Champions ante el Leipzig", dijo Pochettino en rueda de prensa. Pero nadie pasa por alto que, molestias a un lado, el rosarino todavía no sabe lo que es marcar en la Ligue-1 . Eso sí, ya se ha estrenado con su nuevo equipo, aunque en la máxima competición continental.

Neymar y las críticas

En cuanto a Neymar, el futbolista brasileño no deja de estar involucrado en rumores y críticas. Pero lejos de guardar silencio, el extremo ha querido hablar públicamente después de la victoria ante el Lille: "Fue un encuentro muy difícil. Sabíamos que este equipo nos iba a poner dificultades. Son buenos, pero luchamos hasta el final y encontramos los goles. Buen esfuerzo del equipo. Estoy muy feliz por la victoria".

Neymar, en un partido del PSG de la Ligue-1 Reuters

"Las críticas son normales. Hace 15 años que juego al fútbol profesional y me da igual. El crítico más importante soy yo. Yo tengo que saber lo que hago en el campo para mi equipo. , no saben lo que hacemos. Pero no pasa nada, yo sigo igual, el mismo de siempre ", ha agregado Neymar.

