El zasca de la Juventus a Cristiano Ronaldo tras su repentina salida al Manchester United

La Juventus de Turín no olvida a Cristiano Ronaldo. El delantero luso llegó procedente del Real Madrid con el objetivo de hacer historia. No lo logró y a última hora aceleró su marcha rumbo al Manchester United. Un movimiento que no gustó en absoluto en la Vecchia Signora tal y como reflejan las palabras de la directiva italiana. Andrea Agnelli ha sido el último en lanzar su indirecta poniendo porr encima de todo "la camiseta" del equipo.

El presidente de la Juventus ha comparecido durante la junta de accionistas del club. Durante su amplio discurso ha abordado los datos económicos que se han cosechado en tiempos de crisis y los objetivos de la entidad en asuntos como la Superliga Europea. Sin embargo, también ha tenido tiempo para acordarse de aquellas estrellas que ya no están como es el caso de Cristiano Ronaldo. Disfrutarrle "fue un honor", pero por encima de todo está la elástica de la Vecchia Signora.

"Tener a Cristiano, el mejor jugador del mundo, fue un honor y un placer. La única pena fue ese año y medio sin público en el estadio. Pero es la camiseta de la Juventus la que requiere responsabilidad, nadie más", ha subrayado Andrea Agnelli durante el acto con la masa social de la Juventus.

Andrea Agnelli: "Tener a Cristiano, el mejor jugador del mundo, fue un honor y un placer. La única pena fue ese año y medio sin público en el estadio. Pero es la camiseta de la Juventus la que requiere responsabilidad, nadie más." — JuventusFC (@juventusfces) October 29, 2021

"La Juventus es más grande que cualquiera que se cruce su camino, desde 1897 hasta ahora. Debemos recordar los valores de la Juventus y de Turín: trabajo, sacrificio y disciplina para inspirar a todos los que trabajan aquí", ha remarcado el presidente, que además ha optado por recordar las palabras de activista y periodista italiana fallecida en 2006, Oriana Fallaci.

"Hay que amar, luchar, sufrir y ganar. Eso nos debe inspirar, debemos amar a la Juventus, luchar por ella, estar listos para sufrir y siempre tener el objetivo de ganar", ha sentenciado durante su intervención. La Juventus, de nuevo con Allegri en el banquillo, busca recuperar la gloria después del mal último año de la mano de Pirlo.

La marcha de Cristiano

El fichaje de Ronaldo por el Manchester United fue uno de los bombazos del mercado. Especialmente porque el delantero luso, según confesaron dirigentes de la Juventus en diversas ocasiones, había transmitido su intención de quedarse esta tempoada en el equipo italiano. Cristiano quería cumplir su contrato hasta 2022 y formar parte de la Vecchia Signora en esta nueva temporada. Sin embargo, a escasos días del final del mercado, decidió dar el paso adelante para pedir su marcha.

El movimiento, especialmente por el momento en el que se produjo, no gustó en el seno de la Juventus. Y eso que en la entidad facilitaron su marcha al United con un precio cercano a los 15 millones de euros. Las críticas se sucedieron y el último mensaje de Agnelli es una muestra del malestar que quedó con el atacante.

[Más información - Raiola rompe su silencio y habla sobre el 'caso Pogba': Real Madrid, Manchester United y PSG, atentos]

Sigue los temas que te interesan