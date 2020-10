Sergio Ramos interviene en el pique entre Real Madrid y Sevilla: "Como empezó realmente..."

Twitter siempre recibe nuevas tendencias de forma desbordante y una de las modas del momento es el 'How it started. How it's going' ('Cómo empezó. Cómo va') que trata de mostrar un cambio en algo concreto. El Real Madrid, en su cuenta en inglés, se sumó al reto posteando dos fotos de su capitán, Sergio Ramos. El cambio era de los 15 años del camero en el club, su llegada al Madrid y su momento en la actualidad.

La verdad que el reto está bien hecho en este caso, siendo un Ramos casi adolescente el que llegó al Madrid y en la actualidad toda una leyenda del club, donde lo ha ganado todo y del que es capitán desde 2015.

Pero lo que no esperaban en la cuenta del Madrid era que otro equipo de La Liga respondiera, el Sevilla. El club hispalense, también desde su cuenta en inglés, replicó al tuit reivindicando los inicios de Sergio Ramos en su cantera antes de dar el salto al equipo blanco.

How it started How it’s going pic.twitter.com/9CD88vbCoq — Real Madrid C.F. (@realmadriden) October 8, 2020

Así el 'How it started. How it's going' se convirtió en un 'How it really started' ('Cómo empezó de verdad') del Sevilla. Al pique se habían sumado ya antes fans del Sevilla que habían respondido al Madrid con fotos de su capitán vestido con la camiseta del equipo de Nervión.

Viendo el jaleo montado entre aficionados del Sevilla y del Real Madrid, el propio Sergio Ramos ha querido intervenir con un toque de humor. "How it actually started" (Cómo empezó realmente)", escribió este viernes el '4' del Real Madrid. En su publicación aparece él de niño jugando con un balón y sin ningún escudo representado. Eso sí, mandó un cariñoso mensaje a los dos clubes y sus aficionados: "Love you both (os quiero a ambos)".

