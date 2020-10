Cristóbal Soria pide el Balón de Oro para Sergio Ramos y se enfrenta a Edu Aguirre

Sergio Ramos es uno de los nominados por France Football al once histórico. El capitán blanco está entre los diez centrales nominados y en El Chiringuito se debatió sobre si el '4' del Real Madrid debía ser elegido como el mejor en su posición, lo que creo cierta polémica entre los tertulianos del programa. Ramos tuvo un defensor inesperado: Cristóbal Soria.

Soria fue tajante: "El mundo del fútbol le debe un Balón de Oro a Sergio Ramos", dijo. Puso por encima a Ramos de otros iconos como Beckenbauer o Baresi, pero luego puso el dedo sobre un sector del madridismo que, a su parecer, no valora los éxitos del capitán.

Fue entonces cuando Soria se vio envuelto en una disputa con Edu Aguirre, al que criticó que no defendiera con rotundidad el Balón de Oro de Sergio Ramos.

El Balón de Oro de Ramos

"No me parece mal que se revindique de esta forma. El mundo del fútbol, cuanto menos, le debe un Balón de Oro a Sergio Ramos. Es una oportunidad y discrepo con Damián cuando mete en la ecuación a Beckenbauer y Baresi.

Beckenbauer y Baresi

"Cuando pienso en un central, pienso en el defensa. De Beckenbauaer sabíamos que sacaba muy bien la pelota desde atrás y de Baresi lo elegante que era, pero a la hora de apretar, de intimidar, de pegar 'bocados', ese es Sergio Ramos".

Soria atiza a Edu Aguirre

"Pienso que hay mucha parte del madridismo que sigue sin comprarle los éxitos a Sergio Ramos y de ellos aquí hay más de uno".

La respuesta de un madridista de siempre, si te preguntan por el Balón de Oro para tu capitán, te levantas y dices: '¡Sí!'. No dices: 'cómo es el único que he visto jugar...'.

La respuesta de Edu Aguirre

"Un antimadridista confeso das los carnets de madridistas. El antimadridista defiende un Balón de Ramos de Sergio Ramos, ¿estamos de broma?".

S"ergio Ramos nunca va a ganar el Balón de Oro porque no es ni delantero ni hace goles como uno. No puedo comparar. Los números están ahí. Beckenbauer tiene dos Balones de Oro. De los que he visto, Sergio Ramos es el mejor, pero no puedo compararles con los que no he visto".

