Las obras del Santiago Bernabéu y su magnitud: así avanzan con la nueva temporada

El Real Madrid descansa de la competición durante el parón internacional, pero no así las obras de su estadio, el Santiago Bernabéu. El coliseo blanco sigue con su lavado de cara y no baja el ritmo. El estadio ya está preparado para acoger el fútbol cuando regresen los aficionados, todavía sin fecha, pero no frena en sus trabajos de remodelación para convertirse en un campo del siglo XXI.

Los avances siguen siendo significativos cada semana que pasa, pero sin duda la gran atracción sigue siendo el montaje de las cerchas principales. La cercha norte ya está en su fase de cierre, tal y como se puede comprobar en las últimas imágenes compartidas por el Real Madrid en su página web. Por parte, la cercha sur sigue avanzando a un ritmo muy alto y no tardará en llegar al punto en el que se encuentra su 'gemela'.

Las obras del Santiago Bernabéu son espectaculares y siguen atrayendo decenas de personas que se quedan pasmados en sus alrededores observando cada detalle. Y es que casi cada rincón del coliseo blanco pasa por chapa y pintura desde hace unos meses, tanto en su exterior como en su interior.

En el lateral este también se aprecia un cambio significativo. Sin rastro de La Esquina, la T4 y la tienda Real Madrid desde hace tiempo, ahora va desapareciendo la fachada de ese lado. Ya se han quitado las mallas que se instalaron en ese lado en 2002 y actualmente se está cortando y desmontando toda la estructura de agarre de dicha malla, tal y como informa el portal nuevoestadiobernabeu.com. Otra imagen icónica del estadio en su versión más moderna (hasta ahora) que va desapareciendo.

Las nuevas torres y el parking

Las nuevas torres B y C siguen avanzando en su armado, en especial la primera. Las 'antiguas' torres B y C no serán demolidas hasta que las nuevas sean completamente operativas. El parking de la plaza de los Sagrados Corazones sigue avanzando y está a punto de culminar el sótano hasta cota 0.

Dentro del estadio, los trabajos son igual de significativos. La grada baja del lateral este ha visto cómo se instalaba ya la estructura de lo que será una grada abatible que permita el acceso de maquinaria pesada al bowl. Además, se ha culminado el cierre del túnel logístico en la zona del fondo sus y se ultima también, del mismo modo, en el fondo norte.

