El error viral del Barça en TikTok: "Cristiano Ronaldo es mejor que Messi"

Las cuentas en las redes sociales de los equipos de fútbol tienen un gran número de seguidores y en cuanto el community manager comete un error, lo sabe el mundo entero. Este miércoles le ha sucedido al FC Barcelona. El equipo azulgrana ha reconocido que Cristiano Ronaldo es mejor jugador que Leo Messi al usar una herramienta que pone TikTok que se llama: "Use this audio if Ronaldo is better than Messi (Usa este audio si Ronaldo es mejor que Messi".

Esta rivalidad, entre el portugués y el argentino, ha tenido un nuevo capítulo, quizá un poco inesperado. La batalla entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi deslumbró al mundo del fútbol por completo, repartiéndose los balones de oro y siendo protagonistas de la mayor parte de los focos que reparte este deporte. En España dejó un gran calado al ser los líderes de Real Madrid y Barça respectivamente, lo que implicó que la repercusión se multiplicara.

La cuenta de TikTok del equipo azulgrana ha publicado un vídeo en el que se puede ver un poco de la primera sesión Xavi Hernández, nuevo entrenador del FC Barcelona, con Gerard Piqué y Eric García de protagonistas, sentados en el banquillo. Pero el error viene cuando se lee el nombre de la canción utilizada para acompañar a la instantánea. Este sonido de la red social es utilizado para apoyar a Cristiano Ronaldo y desde la cuenta oficial del FC Barcelona no apreciaron este error.

El @FCBarcelona usando en #TikTok un audio que se llama: "Use this audio if Ronaldo is better than Messi".



Tardaron un rato en darse cuenta hasta que borraron el vídeo, que actualmente ya no se encuentra en su perfil. El community del Barça falló y las redes sociales ardían al ver este instante. El hecho de estar en todas las redes sociales posibles provoca estas situaciones. El FC Barcelona publicó en las redes sociales este sonido que viene a reconocer que Cristiano Ronaldo es mejor que Leo Messi. Aunque el argentino ya no pertenezca a la entidad azulgrana, la equivocación es clara porque le despidieron reconociéndole que era el mejor jugador de la historia.

