Pedro Benito, el futbolista de 20 años que combina la universidad con sus 500 mil seguidores en TikTok

Jugar al fútbol en categorías humildes con aspiraciones de llegar a Primera. Trabajar en el mundo de las redes sociales, en pleno auge, y lograr convertirse en un usuario popular y reconocido para múltiples generaciones. Terminar una carrera en Estados Unidos y empezar una nueva en España. Es la historia de la corta pero intensa vida de Pedro Benito (Cádiz, 27 de marzo del 2020), jugador del UCAM Murcia B y una de las muchas estrellas de la red social TikTok, donde acumula más de medio millón de seguidores.

Este gaditano de nacimiento, pero con paso por numerosas canteras de España, de Gales y de Estados Unidos, ha mamado el fútbol desde pequeño. Cuando aprendía a andar ya se aficionó a dar golpes a un balón. Y la cercanía con la élite deportiva que le brindó su padre fue aprovechada por Benito.

El joven, después de una mañana de entrenamiento, atiende a EL ESPAÑOL desde su set de grabación. Micrófono de calidad en mano, y con un fondo donde prima su afición por el fútbol, Pedro Benito muestra la figura de un futbolista poco extendida en España: interesada en los estudios, priorizando el mundo del fútbol y que se muestra tal y como es en redes sociales.

Pedro Benito con el UCAM Murcia @pedrobenito9 (Instagram)

Su vida siempre ha estado ligada al deporte del balón. Su padre fue Alberto Benito, canterano del Real Madrid y con experiencia en múltiples clubes del panorama nacional. Pasó por el Toledo, por el Valencia o por el Cádiz. Jugó, como recuerda orgulloso su propio hijo, un Mundial sub20 con la Selección.

Y, cuando se retiró, se convirtió en uno de los culpables de que el Almería cuajara una plantilla de lujo. Benito siguió trabajando en el área de la dirección deportiva: en el Almería vivió la etapa de Negredo y Diego Alves trabajando para Unai Emery; antes estuvo en la secretaria técnica del Cádiz y después se unió a Hope Group, un grupo chino; e incluso ha llegado hasta Chipre. "Ha estado en el mundo del scouting durante mucho tiempo", destaca su hijo.

Pedro compartió tiempo hasta con Negredo, ahora en el Cádiz y por entonces en el Almería de su padre. El delantero le daba consejos cuando apenas era un niño y ahora él le reta en esta entrevista a grabar juntos: "No sé si se acuerda de mí, pero fui su recogepelotas, jugábamos después del entreno. Es gracioso, aunque parezca serio tiene su gracia".

Con esas raíces era complicado que Pedro Benito no siguiera un camino similar. "Me ayuda, está siempre en contacto conmigo". Y puede que esa conexión es la que haya permitido a este joven delantero a elegir con libertad cuáles son sus aspiraciones profesionales. Porque no es muy habitual que alguien que quiera triunfar en el mundo del fútbol se exponga constantemente en unas redes sociales repletas de diversión y entretenimiento, pero también de críticas y errores que pueden marcar un antes y un después.

"Mi padre siempre me he apoyado. En todo momento mi prioridad es el fútbol, pero no dedico toda mi vida al fútbol. Estudio, tengo mi faceta en redes sociales que siempre he hecho y que a partir de la cuarentena empecé a hacer más pública", comenta a EL ESPAÑOL Pedro Benito. No quiere cambiar porque "siempre" ha hecho lo "mismo", aunque ahora tenga "más repercusión". Todo lo que hace es por el fútbol y, aunque parezca una locura publicar contenido constantemente, todo lleva un proceso.

"Siempre tengo mucho cuidado con lo que digo, pero me expreso de manera abierta y dejo que la gente me vea como soy. Hasta ahora me está viniendo bien". Datos como los más de 500 mil seguidores en TikTok o las decenas de miles de usuarios que le apoyan en Instagram, Twitch o YouTube lo confirman. Tal ha sido su crecimiento que el 2021 ha comenzado por todo lo grande.

Pedro Benito durante su estancia en EEUU @pedrobenito9 (Instagram)

"Llega un punto en el que no te das cuentas. Llegar a Instagram y ver 100 seguidores es una locura. Son cien personas. Y ya llegas un punto en el que no lo interiorizas tanto, ves números a los grandes. A principios de año subí 20.000 seguidores en cuatro días". Pedro pide "relativizar" los números porque hay que ser "humildes". Con apoyo de su padre y mucho cuidado para no meter la pata por su cuenta, ¿cómo lo vive un vestuario?

En el caso del UCAM Murcia no hay problema. Ni el club ni sus compañeros le han puesto límites. Él sabe cuáles son. "Me ayudan bastante e incluso me ayudan con ideas". Todo "se lo toman con humor" y hasta ha habido colaboración con el club universitario. "Nunca me han dicho nada de qué subir y qué no. Yo también sé lo que tengo que subir y qué no, tengo mucho cuidado, no voy a subir ninguna barbaridad".

Es la clave de su éxito: la naturalidad. Aunque no todo son facilidades. Pedro explica que cuando le ofrecen sorteos de camisetas intenta esquivar que sean de clubes españoles para alejarse de la polémica que en un futuro fichaje podría sacudirle. Su único matrimonio deportivo es el del Cádiz: "Soy del Cádiz y no puedo evitar decir que soy del Cádiz". Guarda cariño al Almería o al Swansea, pero el club de su ciudad es el que le pierde y el sueño de jugar para ellos es el que le impulsa día a día.

Y, dedicándose como lo hace al humor, sabe que se mueve en un terreno complicado. Más todavía en una España donde la censura o los límites del humor están en un constante revisionismo que puede cavar la tumba mediática de cualquiera. "Intento tener cuidado y no liarla con ningún tipo de comentarios, respetando a todo el mundo y a todos los colectivos. A veces te metes en terrenos de humor que pueden herir los sentimientos de alguien, pero intento tener cuidado. Hacer lo que me gusta e intentar no escuchar críticas", es la táctica del joven futbolista.

Pedro Benito, como muestra en sus vídeos, encara la vida con optimismo y positividad. Incluso en los campos más complicados donde la presión de los rivales y los insultos que se viven en el césped se centran en su persona. Porque cualquiera que haya recorrido el fútbol más humilde sabe el cruce de palabras que hay en cada jugada sobre el césped. "Por mi manera de ser, por el pelo...", Pedro Benito está acostumbrado a todo. Una burla más por ser tiktoker no le afecta.

"Es algo que acatas y que incluso te hace gracia". Porque el "vete a hacer vídeos" está a la orden del día en sus partidos. Ataques que olvida con el apoyo de sus seguidores, capaces de buscarle cuando va a jugar un partido más a Totana o reflejado en los mensajes que recibe de rivales antes de enfrentarse. "La clave es seguir disfrutando" y ni las burlas, ni las críticas que pueda recibir por ser 'hijo de' o 'famoso en' le van a complicar su crecimiento deportivo. "Si fuese tan fácil como la gente a veces piensa, lo haría todo el mundo".

Pedro Benito celebrando el ascenso del Cädiz @pedrobenito9 (Instagram)

Camino de dos carreras

La otra vertiente que rompe con los moldes habituales en el mundo del fútbol son los estudios. Porque Pedro Benito, aunque vaya a cumplir solo 21 años en los próximos meses, ya tiene la carrera de Marketing y aspira a tener una más de Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Ahora lo hace en UCAM, antes en Estados Unidos.

¿Cómo puede haber terminado una carrera en poco más de dos años y mientras jugaba al fútbol? El sistema de becas y las facilidades para combinar deporte y estudios en Estados Unidos son muy diferentes a lo que se vive en España, donde mezclar ambas vertientes y dedicarse a ellas al máximo es imposible al mismo tiempo. Salvo excepciones, como la suya en Murcia.

El propio Pedro Benito, en uno de sus múltiples vídeos de YouTube, relata cómo pudo abordar la situación universitaria y cómo redujo de cuatro a poco más de dos años sus estudios. Según relata, sumó más asignaturas en cada semestre e incluyó otras tantas en verano. Logró los créditos necesarios antes de tiempo y pudo marcharse a España a comenzar una nueva etapa. "Aquí" -en España-, le decían que "era muy complicado" el hecho de "compaginar deporte y estudios".

Por las mañanas da clase. Luego comienza a crear contenido para redes sociales. A las tres de la tarde llega el entrenamiento y desde las cinco o seis está libre. Gimnasio, partidos por televisión y más vídeos. Es la rutina que vive Pedro Benito en la que mezcla todas sus facetas. "Conozco a poca gente que juegue al fútbol a tiempo completo que sea capaz de estudiar y jugar al fútbol·. En UCAM eso cambia porque "la mayoría" de su equipo estudia sin "problemas".

En cuestión de unos años, y si continúa creciendo, Pedro Benito podrá tener dos carreras universitarias, un futuro en el fútbol y un respaldo económico en redes sociales en pleno auge como TikTok.

Proyectos de futuro

Lejos de acomodarse, Pedro Benito sigue soñando y creando. Recientemente se ha unido al periodista -con cifras similares en TikTok- Adri Contreras, y con otra estrella de la plataforma como Gomeznawer, con más de un millón de seguidores. Un proyecto que comienza como algo para "grabar vídeos juntos" pero que reconoce que no saben "hasta qué punto puede llegar".

"En tan solo cuatro días nos han aparecido un montón de oportunidades de grabar con gente muy top que nunca nos hubiéramos imaginado hacer. Por eso estamos emocionados. No sabemos hasta que punto puede llegar esto. Es para conectar con la gente, para ayudarles en lo que podamos y enseñarles nuestro día a día".

Eso sí, su "prioridad número uno es el fútbol" y ya ha tenido que tomar decisiones clave. "Me vine a Murcia y justo una semana después nos surgió la oportunidad de grabar con alguien muy top y no pude. Estoy centrado en lo mío. Estoy centrado cien por cien en esto. Hay mucha vida por delante, pero mi prioridad es el fútbol".

Pedro Benito se despide con el mismo humor y sonrisa. Lanzando mensajes al Cádiz, el equipo de su vida al que hace un "llamamiento" para que le fichen en un futuro o, al menos, para grabar juntos. "Me han contestado muchos aficionados, pero nunca nadie del club, ni a nivel futbolístico ni de nada. Ojalá llegue en un futuro". Si no llega, seguirá siendo del Cádiz. Y con un consejo a Joaquín: "Todas las historias que sube tendrían millones de visitas, sería el máximo referente del fútbol en TikTok".

