Sarah Thomas tumba estereotipos en la NFL: la primera mujer en ser árbitro en la Super Bowl

Los amantes del deporte tienen marcado en rojo el próximo 7 de febrero. Este día se celebra una nueva edición de la Super Bowl, el mayor espectáculo entre los eventos deportivos. La Super Bowl LV romperá barreras como nunca antes y es que en esta edición 55, una mujer estará entre el cuerpo de árbitros. Ella no es otra que Sarah Thomas, quien es famosa por derribar barreras en la NFL.

Fue este martes cuando la liga de fútbol americano anunció quiénes formarán el equipo de colegiados en la gran final de la NFL: Carl Cheffer (árbitro principal), Fred Bryan (juez de línea ofensiva), Rusty Baynes (juez de línea), James Coleman (juez de campo), Eugene Hall (juez de banda), Dino Paganelli (back judge) y Mike Wimmer, el juez de repeticiones.

Junto a ellos estará Sarah Thomas como jueza de down. Así lo anunció el vicepresidente de la NFL, Troy Vincent. "Sarah Thomas ha vuelto a hacer historia como la primera mujer en el Super Bowl. Su desempeño de elite y su compromiso con la excelencia le han valido el derecho de arbitrar en el Super Bowl. Felicitaciones a Sarah por este bien merecido honor", explicó el dirigente en el comunicado.

Sarah Thomas, árbitro de la NFL Reuters

No solo será Thomas la debutante en una Super Bowl ya que Coleman, el juez de campo, también se estrenará en el evento deportivo que más atención acapara en todo el mundo. Para el resto de colegiados será su segunda aparición, aunque aquí destaca Cheffers, quien ya fue el árbitro en la Super Bowl LI, en la que los New England Patriots se impusieron a los Atlanta Falcons en Houston.

Vida dedicada al fútbol

Hablar de Sarah Thomas es hacerlo de una mujer que ha roto barreras en un mundo tan masculino, tradicionalmente, como es el del fútbol americano. El techo de cristal comienza a resquebrajarse y para ello figuras como la de esta árbitro son esenciales. A sus 47 años, la originaria de Misisipi pondrá su nombre en la historia el 7 de febrero en Tampa (Florida, Estados Unidos).

La ahora árbitro pudo tener una vida muy diferente hasta que en ella se despertó el 'gusanillo' del fútbol americano. Antes de eso se había graduado, en el año 1995, en comunicaciones gracias a una beca en la Universidad de Mobile. Una vez obtuvo el título fue cuando comenzó a investigar qué era necesario para convertirse en colegiado del deporte que desata pasiones en el gigante norteamericano.

Sarah Thomas EFE

Sus primeros pasos como árbitro los dio en los juegos de primeras para luego dar el gran paso al fútbol de preparatorias. No fue hasta 2007 cuando recibió la invitación para unirse al cuerpo de oficiales del nivel colegial. Dos años más tarde, la de Pascagoula, en el condado de Jackson, se convirtió en la primera mujer en dirigir en un tazón colegial. Fue en el Little Caesars Bowl, en el duelo entre Ohio y Marshall.

El nombre de Sarah Thomas va ligado a la de las marcas en el fútbol americano. Una pionera que pretende abrir paso a otras mujeres en el arbitraje de este deporte. En 2011, fue la primera mujer en formar parte del equipo colegial en un juego de la Conferencia de los 10 grandes (Big Ten), una de las más importantes en la materia.

Aunque fue el año 2015 el que cambió su vida. Entonces Dean Blandino, vicepresidente del arbitraje de la NFL, invitó a Sarah Thomas a unirse a la liga y convertirse así en la primera mujer en trabajar como oficial a tiempo completo, debutando en el encuentro entre los Houston Texans y los Kansas City Chiefs el 13 de septiembre.

Sarah Thomas, árbitro de la NFL Reuters

De ahí al 2018, en el que sumó un nuevo hito a su trayectoria profesional: ofició un partido de postemporada entre los Patriots y los Chargers, en la ronda divisional de la Conferencia Americana. "He estado haciendo esto de verdad porque me encanta. Los muchachos no piensan en mí como mujer, me ven como otro oficial", señaló entonces la árbitro.

Super Bowl LV

El caso de Sarah Thomas no es único en la NFL. La liga de fútbol americano lleva bastante tiempo impulsando a la mujer en este deporte. El pasado mes de agosto, en el partido entre los Cleveland Browns y Washington Football Team, hasta cinco mujeres participaron entre el cuerpo arbitral y el de entrenadores. Tres de ellas actuaron como colegiadas y las otras dos forman parte del staff técnico de los equipos. Entre ellas estaba, por supuesto, Thomas.

El siguiente paso es esta Super Bowl LV que ya ha pasado a la historia antes incluso de celebrarse. De hecho, ni siquiera se conocen todavía los nombres de los equipos que la disputarán, aunque hasta ella podría llegar Tom Brady, una vez más. El 'señor de los anillos' puede clasificar a los Buccaneers para la gran final, que encima se celebra en su casa, en Tampa. Para lograrlo, deben superar primero a los Green Bay Packers. El otro finalista saldrá de la eliminatoria entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills.

