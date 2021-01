Tom Brady vs. Drew Brees: quarterbacks, con más de 40 y un duelo esperado en la NFL

En la madrugada de este domingo al lunes, Estados Unidos y todos los amantes del fútbol americano estarán muy atentos a lo que suceda en el partido entre los Saints y los Buccaneers. Todo por un motivo, ver cara a cara a Tom Brady, de 43 años, y a Drew Brees, de 41.

20 años han coincidido los históricos quarterbacks en la NFL, pero esta será la primera vez que se enfrenten en unos playoffs. "Cuando Tom Brady firmó por los Bucs y supe que vendía a nuestra división, imaginé este partido", ha señalado Drew Brees antes del partido.

En temporada regular, los de Nueva Orleans han ganado a los de Tampa, pero unos playoffs siempre suponen un escenario diferente para todos. Y es que para los Buccaneers estos son sus primeros playoffs en los últimos trece años. Plantilla tenían para aspirar a esta postemporada, pero en especial es Brady el que acapara todas las miradas.

Las comparaciones son odiosas y parece del todo injusto comparar a Tom Brady con cualquier otro quarterbacks. Seis anillos y un récord de 31-11 de partidos y victorias disputados en postemporada. Solo hace falta decir que Joe Montana es segundo con 16 triunfos.

Brees tiene una marca de 9-8, aunque en sus duelos frente a frente, la balanza se inclina hacia el lado del texano, quien ha salido vencedor en cinco ocasiones por las dos veces que ganó Brady. Y no solo eso, sino que en sus duelos también acumula mejores registros: 21 touchdown y 2 intercepciones, por el 11-11 del ex de los New England Patriots.

Hasta tres veces ha sido MVP de la temporada regular Tom Brady, por ningún nombramiento de Drew Drees, aunque en cuanto a yardas por aire, es este último el que sale vendedor con sus 80.358 por las 79.204 del californiano, quien tampoco sale ganador de pases completados al acumular 6.778 por los 7.142 de su rival. En lo que sí gana Brady es el número de pases de anotación, 581 por 571 de Drees.

