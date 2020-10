El fútbol americano femenino pide paso en España: de las San Juan Dolphins a las Valkirias

El papel de las mujeres en el deporte va cambiando. Si en el tenis, las jugadoras han conseguido igualdad en el reparto de premios de los Grand Slam, en otras disciplinas no tienen tanta suerte. Incluso en algunos sectores no es nada habitual ver categoría femenina o, al menos, no tienen la relevancia que deberían. Este es el caso del fútbol americano.

Este deporte es muy popular en países como Estados Unidos, aunque no tanto, sin ir más lejos, en España. Pero aquí también hay equipos de fútbol americano en categoría masculina y, por supuesto, en femenina. No son los Tom Brady, Aaron Rodgers o Cam Newton, pero sí jugadores que entrenan muy duro para alcanzar los objetivos y también para disfrutar de lo que más les gusta.

Hace tan solo unos días tuvo lugar la I Copa de España de Flag Football, una modalidad de fútbol americano. Esto adquiere todavía mayor relevancia después de que la selección española de fútbol americano femenino denunciase desigualdades y falta de visibilidad: "Entendemos que dentro de este deporte minoritario somos minoría, pero es imposible crecer si no saben que existimos".

De hecho, muy pocos recordarán o incluso sabrán que España conquistó el Campeonato de Europa de Flag Football, modalidad sin contacto, ante Gran Bretaña. Una final que se llevaron las españolas por 28-14 en Jerusalén. Antes ya habían vencido a Dinamarca en semifinales y a Israel, la anfitriona, en cuartos, aunque en la fase de grupos quedasen en tercer lugar. Pero, finalmente, se colgaron el oro al cuello. Los chicos acabaron séptimos.

La selección española, tras ganar el Campeonato de Europa de Flag Football fefa.es

El parón por la crisis de la coronavirus también afecto al fútbol americano femenino, que volvió con más fuerza en esa primera edición de la Copa de España de Flag Football y que se prepara para el inicio de la temporada 2020/2021. Las grandes vencedoras en el torneo fueron las San Juan Dolphins, que se llevaron el triunfo ante las Alicante Sharks por 12-6.

Esta primera edición contó con seis equipos y, como manda el protocolo de la Covid-19, se celebró sin público en el polideportivo Municipal de San Juan de Alicante, acabando como MVP del torneo Violeta Wiksten, jugadora de las San Juan Dolphins, las campeonas de la I Copa de España de Flag Football.

Equipos finalistas de la I Copa de España de Flag Football femenino fefa.es

El partido estuvo marcado por la igualdad, llegando al tiempo de descanso con un único touchdown en el marcador, obra de Violeta Wiksten para las Dolphins. En la reanudación fue Alicia Galiana la que amplió diferencias hasta el 12-0. Recortó distancias Ariadna Antón para las Alicante Sharks, pero la victoria final, y el título, cayó del lado de las anfitrionas.

El caso andaluz

En Andalucía también hay hueco para el fútbol americano femenino. Allí se ha iniciado un proyecto para que esta disciplina gane cada vez más adeptos. Para ello han creado un club que une a jugadoras de ciudades como Málaga o Granada: las Valkirias.

El factor económico es el que puede determinar si un proyecto sigue adelante o no. Las andaluzas continúan trabajando para que el próximo 9 de noviembre tengan viabilidad económica y se pueda inscribir en la Liga Nacional de 'tackle' 7x7, modalidad que sí incluye el contacto al contrario que el Flag Football.

Además del requisito económico, también hay otro que se refiere al número de jugadoras. Pero este no es problema. Pese a que el fútbol americano no es tan popular como otros deportes en nuestro país, las Valkirias han conseguido reunir entre 18 y 22 jugadoras en sus entrenamientos, las cuales no solo llegan desde Málaga o Granada, sino que se podrían unir otras integrantes de Córdoba.

Pequeños pasos que son grandes mirando al futuro. Igual que en fútbol o en baloncesto, el fútbol americano también busca hacerse un sitio. Como Marta, Alex Morgan o Vero Boquete fueron pioneras para la siguiente generación en el deporte rey, las niñas que sueñan con dedicarse al fútbol americano también necesitan referentes y para ello este deporte necesita visibilidad y apoyo.

