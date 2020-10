Quién es Faiza Heidar, de la tradición del hijab a romper barreras en el fútbol árabe

El fútbol fue considerado durante décadas un deporte de hombres. La mentalidad va cambiando con los tiempos, aunque no siempre al ritmo que a todo el mundo le gustaría. Este martes era noticia en España que la árbitro Guadalupe Porras alcanzaba un hito en la historia del arbitraje de nuestro país, al ser designada como asistente en un partido de la Europa League.

Esto que puede ser un pequeño paso, es algo más. Las mujeres van abriéndose camino, aunque no es tarea fácil. En especial si se habla de países como Egipto. Aquí cabe poner de relieve el nombre de Faiza Heidar, quien se ha convertido en la primera mujer que entrena a un equipo de fútbol masculino en el país, el Ideal Goldi de la Cuarta División.

Faiza Heidar es una institución en el fútbol femenino egipcio, llegó a ser la capitana de la selección de Egipto y ahora ha conseguido, ya en su rol de entrenadora, dar ese paso a entrenar a un equipo masculino. Este hecho no es ni siquiera habitual en los países occidentales, por lo que hacerlo en un país como el suyo adquiere todavía más relevancia.

Faiza Heidar, junto a su equipo de la Cuarta División de Egipto Reuters

La exfutbolista es fiel a sus raíces, elemento visible para confirmar esto es que lleve puesto la tradicional prenda de su cultura, la hijab. Haider, de 36 años, quiere continuar con su carrera deportiva, pese a que haya tenido que soportar algunas bromas por su profesión. "Suele haber algo de burla al principio", contó a Reuters la entrenador egipcia.

Sin embargo, sus conocimientos sobre fútbol acaban por demostrar que está más que preparada para asumir el rol de entrenadora. "Luego se dan cuenta de que aprenderán algo, de que desarrollarán sus habilidades", continuó relatando la que fuera capitana de la selección de Egipto de fútbol femenino.

Un sueño desde niña

Como muchas niñas, Faiza Heidar también soñaba de pequeña con llegar a ser futbolista. No hay que olvidar que tiene 36 años, por lo que en su infancia no era habitual ver a mujeres dedicándose al balompié. No lo era ni en Europa ni en Estados Unidos o Brasil, menos todavía en una nación árabe.

Sin embargo, eso no fue un escollo para luchar y trabajar desde muy pequeña en alcanzar ese objetivo que parecía tan inalcanzable por aquel entonces. Su propia madre le decía que no se fuese. "Le decía que no se fuese, pero ella decía 'no, iré'. Le encantaba el deporte", afirmó su madre Khodra Abdelrahman. "La dejé ir y oré para que Dios le ayudará. Y ella fue, y lo ha hecho muy bien", añadió orgullosa.

Faiza Heidar, en un entrenamiento Reuters

"Ahora los hombres se están dando cuenta de que pueden aprender algo de las mujeres", explicó Heidar. Una mujer que no solo ha conseguido ser la primera en entrenar a un equipo de hombres en Egipto, sino que además es la primera personalidad de nacionalidad egipcia que ha recibido el 'Premier Skills Coach Educator status'.

Este galardón da el estatus de Educador de Entrenadores de Premier Skills certificado por la Premier League de Inglaterra. Un honor que ningún hombre egipcio había conseguido obtener, pero que sí ha logrado la ahora entrenadora del Ideal Goldi, que tiene su sede en Guiza.

La mujer en Egipto

En el año 2013, un estudio realizado tras la Primavera Árabe señaló que Egipto se encontraba a la cola cuando se habla de las mujeres y sus derechos. Ni Irán ni Afganistán... la nación en la que la situación de las mujeres era más complicada era allí. El paso de estos últimos años no ha variado el escenario y es que el machismo es un problema que se vive día a día en el país.

En 2017, la ONU, después de una serie de investigaciones, dictaminó que prácticamente todas las mujeres que vivían en Egipto habían sufrido algún tipo de acoso sexual. Las activistas suelen ser encarceladas o incluso maltratadas después de entrar en prisión. Es por esto que un hecho como el de que una mujer entrene a un equipo masculino es motivo para pensar en que todavía no está perdido y se puede cambiar el rumbo hacia una sociedad igualitaria.

