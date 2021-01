Alcoyanazo al Real Madrid en la Copa del Rey: sin moral, en depresión y eliminado por un 2ªB

El Real Madrid no tuvo más moral que el Alcoyano. De hecho, ni eso ni muchas otras cosas. Desastre total del equipo de Zidane que dice adiós a la Copa del Rey en El Collao. El plan B no funcionó y demostró que hay jugadores que no están ya para vestir la camiseta blanca y que otros no tiran la puerta abajo, de hecho ni la rozan. [Narración y estadísticas: Alcoyano 2-1 Real Madrid]

El Alcoyano toma el testigo del Alcorcón once años después. No fue un ridículo como en aquella ocasión con Pellegrini en el banquillo, pero es igualmente doloroso para un Real Madrid que ya cayó en semifinales de la Supercopa hace solo seis días.

Un gol de Militao antes del descanso parecía allanar el camino de un Real Madrid que nunca fue llano y sí cuesta arriba. Solbes en el minuto 81 mandó la eliminatoria en la prórroga y Juanan firmó la eliminación del Real Madrid en el tiempo extra cuando el Alcoyano jugaba con un futbolista menos por expulsión de Ramón López.

Cierto es que el árbitro, Sánchez Martínez, no señaló un claro penalti sobre Militao en el minuto 89 y que el césped estaba en pésimas condiciones. Pero esto es la Copa del Rey y no existe excusa suficiente para caer ante un equipo de Segunda B en la primera ronda que disputas.

El Real Madrid, con esta histórica ya eliminación, entra en depresión y con Zidane muy tocado. Habrá que ver cuál es su futuro y si seguirá más allá del final de temporada. Lo cierto es que el proyecto del francés se viene abajo como un castillo de naipes y, por distinto motivos, su conexión con la plantilla ya no es la que era durante la primera etapa ni la que se exhibió tras el confinamiento para ganar La Liga.

Zidane presentó un Real Madrid diferente en El Collao. El entrenador francés alineó un once plagado de suplentes habituales y solo a Casemiro y Lucas Vázquez de los titulares indiscutibles de los últimos partidos. El plan B funcionó de inicio con un conjunto blanco que dominó y encerró al Alcoyano.

Valverde y Militao fueron los primeros en avisar, aunque el equipo de Segunda B se defendió bien y fue creciendo en el encuentro. El Real Madrid se volvió previsible y era incapaz de encontrar un hueco en el muro construido por Vicente Parras. Lunin también dejó su sello en el partido con un paradón, aunque la jugada ya estaba anulada en lo que fue el único acercamiento del Alcoyano al área defendida por el ucraniano durante la primera parte.

Cuando el duelo se encaminaba al descanso llegó el gol psicológico del Real Madrid. Un buen centro de Marcelo, que el toque sí lo mantiene, fue cabeceado por Militao para marcar su primer tanto con la camiseta blanca y reivindicarse así el día que regresaba a la titularidad.

El partido continuó con su guion aburrido durante la segunda parte. Solo el marcador mantenía la emoción en el encuentro. Los suplentes cargaban de razón a Zidane de por qué no juegan más. Mariano desparecido, Isco con un ritmo demasiado lento y sin encontrar huecos, Marcelo bien en campo contrario y con los problemas de siempre en defensa, Vinicius temeroso a la hora de encarar y Odriozola sin despuntar. Total, que la seguridad del debutante Víctor Chust fue la mejor de las noticias.

La moral del Alcoyano

Mal lo vería Zidane cuando metió a Benzema por Mariano. El Alcoyano seguía trabajando, corriendo y defendiendo, pero sin molestar lo más mínimo a Lunin. El 80% de posesión a favor de los blancos fue una buena muestra de lo que estaba ocurriendo en El Collao. Control total del Real Madrid, pero una vez más sin colmillo.

Y tanto dejó vivir el equipo de Zidane al Alcoyano que el conjunto alicantino tiró de moral para empatar el partido en una jugada a balón parado. Saque de esquina bien botado por Juli que es prolongado en el primer palo y rematado a placer por Solbes en el segundo. Vinicius, que justo antes había desperdiciado una clara ocasión ante José Juan, miró desde la lejanía la acción y se olvidó a defender.

Con el 1-1 en el marcador, el Real Madrid apretó, pero José Juan, de 41 años, evitó el gol de Lucas Vázquez con una mano prodigiosa. Tarde llegó el arreón blanco para evitar la prórroga, aunque pudo hacerlo si el árbitro hubiera señalado un claro penalti de Ángel sobre Militao dentro del área pequeña.

En el tiempo extra Zidane se cansó de Vinicius y dio entrada a Asensio para buscar la victoria ante un Segunda B. Más tarde metió a Kroos y Hazard y es que la situación era crítica para un Real Madrid que caminaba sobre el alambre en la Copa del Rey menos de una semana después de haber caído en la Supercopa ante el Athletic.

Desastre blanco en la prórroga

Juli tuvo el 'Alcoyanazo' en un remate de cabeza que paró Lunin y después José Juan volvió a salvar a su equipo con una gran parada a un Asensio muy activo desde que entró al campo. En la segunda parte de la prórroga el conjunto alicantino se quedó con un jugador menos tras ver dos amarillas Ramón López.

El acoso del Real Madrid en el tramo final fue continuo, pero José Juan ya era un gigante. Y cuando la eliminatoria parecía que se decidiría irremediablemente en los penaltis, una contra del Alcoyano termina con un centro de Diakité y el remate a gol de Juanan en el primer palo.

El drama era total en el Real Madrid. Zidane se lamentaba, los jugadores se mostraban completamente superados por la situación y la eliminación ante un Segunda B era un hecho. Del 'Alcorconazo' al 'Alcoyanazo' once años después. El Alcoyano tuvo más moral que un Real Madrid en depresión.