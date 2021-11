La noche de Maradona con Wanda Nara que sale a escena: "Ella quería ser conocida"

El escándalo Wanda Nara - Mauro Icardi no deja de mostrar más capítulos a pesar de la reconciliación de la pareja. Uno de los últimos tiene que ver con nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, de quien se está a punto de cumplir el primer aniversario de su muerte.

Verónica Ojeda, la madre del hijo pequeño del 'Pelusa', ha hablado sobre el supuesto affaire del '10' con Wanda Nara. Lo ha hecho en la televisión argentina, donde ha recordado cómo sucedió aquel episodio que caló en la prensa rosa de su país en su momento: "Sí, yo empecé con Diego en 2005 y lo de Wanda fue en 2006. Yo recién empezaba hacía cuatro o cinco meses con Diego y él se había ido ese fin de semana a Mar del Plata con Alejo Clérici".

Al relato de Ojeada saltó el periodista que le entrevistaba: "Pero Wanda nunca estuvo con Diego", interrumpió. La expareja de Maradona, en un primer momento, no quiso entrar al trapo: "La verdad es que no sé qué pasó esa noche. Pero sé que ella quería ser conocida y a raíz de eso hicieron toda la prensa con Jorge y con Luis".

Diego Armando Maradona

De Brito, el periodista, quiso desmentir el affaire de Wanda Nara con Maradona: "¿Diego qué te dijo?. Porque lo armaron con Rial y con Ventura, pero Wanda pasado el tiempo reconoció que el calzoncillo ni siquiera era de Diego, era de Alejo. Y Muriega también lo contó. Lo que yo te pregunto es si Diego a vos te contó si estuvo o no con Wanda", insistió.

Y ahí es donde Verónica Ojeda parece confirmar que sí pasó algo entre Maradona y Wanda Nara, aunque deja todo tipo de suposiciones en el aire: "Sí, Diego me contó. Pero me contó otra cosa, Diego. Pero después te lo cuento fuera del aire", dijo a lo que los presentadores del programa insistieron: "No nos dejés intrigados. Tiraste la bomba, ahora contalo en el aire". Pero Ojeda frenó: "No, para qué… Wanda ya se arregló con el marido".

La verdad del affaire

Las palabras de Ojeda remueven un escándalo del que se han cumplido ya 15 años. Maradona acudió a una fiesta de la revista Gente en Mar de Plata. Allí también estaba Wanda Nara, quien tras el evento se personó en el hotel en el que se alojaba Diego y pasó allí la noche. Toda la prensa rosa, entonces, apuntó a un supuesto encuentro entre ambos.

En Argentina sigue habiendo mucha especulación sobre lo que de verdad ocurrió. Algunos como el periodista Luis Ventura siguen apuntando que nunca pasó nada: "Maradona nunca le pudo poner un dedo encima. Y por eso Diego siempre estuvo enojado con ella".

[Más información: Wanda Nara lo cuenta todo sobre divorcio y reconciliación con el futbolista Mauro Icardi]

Sigue los temas que te interesan