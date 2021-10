Wanda Nara lo cuenta todo sobre divorcio y reconciliación con el futbolista Mauro Icardi

El PSG se ha convertido en una particular 'casa de los líos' en las últimas semanas. Aunque si hay un capítulo que ha trascendido lo puramente futbolístico ha sido el que han protagonizado Mauro Icardi y Wanda Nara. Y todo por unos mensajes que la representante y celebridad argentina vio en el teléfono móvil de su marido.

Un desliz del futbolista con la actriz 'China' Suárez hizo tambalear el matrimonio de la famosa pareja, así como también trastocó el rendimiento del jugador argentino en el Paris Saint-Germain, llegándose a quedar fuera del partido de la Champions League frente al Leipzig.

Finalmente, Mauro Icardi y Wanda Nara continuarán juntos y así lo ha explicado la famosa agente en su cuenta personal de Instagram. "Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos", comenzó.

"Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tienes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí'. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el", continuó relatando Wanda Nara.

Final feliz

La celebridad argentina destacó que se han vuelto a elegir mutuamente y que eso es suficiente para una segunda oportunidad a lo suyo: "Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi".

