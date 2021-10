Fin del culebrón Icardi - Wanda: la reconciliación del futbolista del PSG con su agente y pareja

"Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de quienes heriste", sentencia Mauro Icardi en una publicación en su cuenta de Instagram con la que se cierra el culebrón de los últimos días. Así confirmaba su reconciliación con Wanda Nara, su pareja y representante, tras el escándalo de los mensajes con la actriz Eugenia 'La China' Suárez.

El jugador del Paris Saint-Germain publicó en sus redes sociales un par de fotografías en las que aparece con su esposa. El sábado pasado, la modelo argentina habló de una supuesta falta de su marido, además de publicar una historia en Instagram en la que decía "otra familia que te cargaste por zorra". La ruptura parecía total cuando puso este mensaje junto a una fotografía sin sortija en su dedo: "Me gusta más mi mano sin anillo".

Incluso en Argentina afirmaban que Wanda ya había solicitado el divorcio. En los últimos días, el jugador estaba derrumbado hasta el punto de no estar entrenando con el resto de sus compañeros. Hasta Pochettino habló sobre ello en rueda de prensa en la previa del partido de Champions de este martes: "Tiene un problema personal, no pudo entrenarTiene un problema personal, no pudo entrenar hoy. Está en la lista para mañana y lo veremos esta noche cuando llegue. Analizaremos la situación para ver si puede estar dentro del grupo o no". Finalmente, no jugó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Al parecer, todo comenzó con un 'like' de Icardi en Instagram. 'La China' le escribió por privado, le dijo que estaba en Europa y le envió su número de teléfono. El futbolista la llamó y comenzó una conversación sobre su rutina diaria: ella le enviaba fotos de su rodaje que se estaba produciendo en Madrid y él de los entrenamientos con el PSG. De hecho, según informan en Argentina, utilizaban Telegram para comunicarse.

El mensaje

En realidad, parece que Icardi no estaba interesado en nada. "Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja", escribía 'La China' a Mauro. "¿Para qué? Ya me aburrió la joda" exponía el jugador en la conversación que descubrió Wanda. La relación entre Eugenia Suárez y la representante de jugadores era buena, hasta el punto de haber mantenido conversaciones por videollamada recientemente.

Aunque el futbolista y la actriz no se vieron, esas palabras que intercambiaron resultaron más que suficientes para que Wanda, casada hace siete años con él, decidiera separarse. Finalmente, la reconciliación se ha terminado dando e Icardi, así como sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, vuelven a la normalidad. Pero Mauro no es el único envuelto en una polémica en los últimos meses, ya que hace tiempo se relacionó a Marcelo Brozovic, jugador del Inter, con la representante. La trama volverá a dejar más emociones.

[Más información: Maxi López carga contra Wanda Nara por romper la cuarentena con sus hijos y viajar a Milán]

Sigue los temas que te interesan