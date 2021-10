Así se enteró Wanda Nara de la infidelidad de Icardi: se involucra a un jugador del Real Madrid

La posible ruptura entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue haciendo temblar los cimientos del delantero del PSG. El argentino atraviesa por un mal momento y acaban de salir a la luz algunos de los mensajes que confirman su flirteo con la actriz también argentina Eugenia 'China' Suárez'.

El programa argentino Los Ángeles de la Mañana reveló este lunes que es 'China' Suárez la que está detrás del polémico mensaje que colgó Wanda Nara en su Instagram y que hacía saltar los rumores sobre su relación con Icardi: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!". Resulta que Wanda descubrió en el teléfono del jugador del PSG los mensajes que intercambiaba con la actriz.

"Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes de Telegram que ella leyó. Yo tengo los mensajes. Él la tenía agendada como CS. Me duele que la China dice 'que se arreglen ellos'. Loca, hacete cargo", empezó a relatar Yanina Latorre en el citado programa. Así lo anunció: "La zorra de la que habla Wanda en sus historias es la China. La historia es tremenda", añade.

Todo nace a partir del pasado sábado cuando es Icardi el que sospecha de la madre de sus dos hijas: "No empieza Wanda a desconfiar si no que Icardi, que el sábado le dijo 'te veo distante, estás rara', y le pidió las claves de sus cuentas y empezó a verle el Instagram. Wanda le preguntó por qué tantas preguntas y le pidió el teléfono de Icardi y le encontró todo en Telegram", aseguró Latorre.

Los mensajes de Icardi con 'China' Suárez

Y entonces Wanda se encontró con los mensajes entre Icardi y la China que eran los siguientes: "La China rogándole de verse, la China le mandaba fotos de todo lo que hacía, él de los entrenamientos. Icardi no niega nada, lo que dice que es que no la vio. Lo lleva todo a un coqueteo". En alguno de los mensajes filtrados se aprecia cómo la actriz le insta a Icardi a "salir de joda juntos".

La situación provocó que Wanda Nara decidiera irse a Milán con sus hijos e Icardi se negara a entrenar por sus problemas en casa: "Ahí Icardi dice 'no voy más a entrenar'. No avisó en el club y le dice que si ella no vuelve y lo perdona él no va a jugar más", relató Yanina.

Icardi, de hecho, subió una foto a sus redes con Wanda como muestra de pedir perdón, pero el enfado de Wanda Nara es mayúsculo: "Él cree que si sube una foto la va a convencer. Hoy a la mañana ella le pidió el divorcio. Las nenas no saben nada, ella no gritó, no hizo escándalo, no revoleó teléfonos. Él está muy deprimido, no para de llorar. Ella está que se la lleva el demonio. Ella hoy se considera soltera".

Un jugador del Madrid, involucrado

La cosa podría no acabar ahí, como adelantan desde el programa argentino: "Dicen que hay conversaciones entre Wanda y Benjamín Vicuña -ex de 'China' Suárez-. Hay otros actores involucrados, un jugador de Real Madrid", dijo el conductor del programa. Hay lío gordo.

