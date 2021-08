Icardi se queda en el PSG: "Nunca hubo ninguna duda sobre eso"

Mauro Icardi ya ha confirmado dónde jugará la próxima temporada 2021/2022. Y no solo eso, sino que ha asegurado que se mantendrá en ese club durante muchos años. Así las cosas, el delantero argentino seguirá defendiendo la camiseta del PSG en el presente y en el futuro.

"Esta temporada, la próxima y la próxima. Nunca hubo ninguna duda. ¡Vamos París!", ha apuntado el delantero. Icardi está cansado de ser protagonista de algunos rumores típicos de este periodo estival y es que algunas informaciones le han colocado como posible pieza de cambio.

Entre todo lo que se ha publicado, sobre todo ha sobresalido el trueque que podrían haber realizado la Juventus de Turín y el propio Paris Saint-Germain. Icardi llegaría así a la ciudad italiana, mientras que Cristiano Ronaldo pondría rumbo a la Ciudad de la Luz.

Mauro Icardi, durante un entrenamiento del PSG en la Champions League Reuters

"Tenemos que superar lo que hicimos el año pasado. Hay un título en juego y tenemos que esforzarnos al máximo para empezar con buen pie la temporada. Este año queremos empezar bien", ha afirmado el propio Mauro Icardi, quien se prepara para disputar el primer título en juego para el PSG: la Supercopa de Francia.

Una Supercopa en la que no va a estar Kylian Mbappé. El delantero francés es baja para el partido y desde el Paris Saint-Germain se afirma que no está al cien por cien y que por eso no juega la final ante el Lille -que se disputa este domingo 1 de agosto a las 20:00 horas-.

Sin Mbappé, Icardi quiere sentirse importante y demostrarle a Pochettino que puede tirar del carro, echarse el equipo a las espaldas... ser ese 'hombre gol' del PSG para la temporada que está a punto de comenzar. El de Rosario pide paso y está más confiado que nunca en que puede convertirse en una de las grandes estrellas de París.

¿Y Mbappé?

Por el momento, Kylian no ha tenido minutos con el PSG en esta pretemporada, si bien es cierto que no está desde el primer día de trabajo ya que participó en la pasada Eurocopa con la selección de Francia. Desde el club parisino señalan que el staff médico ha recomendado su no inclusión en el equipo para que pueda llegar al cien por cien al debut en la Ligue-1 el próximo 7 de agosto. Mientras que los rumores que le colocan en el Real Madrid se hacen más fuertes.

