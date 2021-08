El Barça se planta con Ilaix Moriba: no mejora su oferta de renovación y ya piensa en una venta

El FC Barcelona quiere poner punto y final a uno de sus culebrones del verano. Se trata de la continuidad o no de Ilaix Moriba, el joven talento de su cantera que está tensando tanto la cuerda que amenaza con romperse. Y eso es precisamente lo que le ha advertido la directiva azulgrana a su entorno, ya que la oferta que tienen es la que hay y si deciden no aceptarla, serán días para buscar una salida.

Ilaix saltó al estrellato de la actualidad azulgrana la pasada temporada de la mano de Ronald Koeman. El técnico neerlandés, teniendo en cuenta las enormes carencias de la plantilla culé y debido a las muchas bajas con las que tuvo que lidiar durante todo el curso, buscó en la cantera lo que no podía tener en el mercado. Y en esas apareció el joven Ilaix.

El nivel al que terminó Moriba, incluso titular en algunos partidos importantes y adelantando a jugadores de experiencia internacional en la plantilla, le hicieron consagrarse como la gran revelación del curso. Además, se convirtió en una de las grandes ilusiones de la afición que volvía a ver a un chico de la cantera despuntar y llegar a lo más alto.

Este gran rendimiento y este peso mediático que adquirió el chico le hicieron crecerse también en su propia concepción interna hasta el punto de llegar a la terrible situación que vive hoy en día con el club. La renovación de su contrato se ha enquistado completamente y esté en un punto muerto que solo el entorno de Ilaix puede desatascar. De momento, Moriba termina contrato en 2022 y se niega a aceptar la oferta del Barça, la cual considera muy baja.

Mientras tanto, el club se mantiene con puño de hierro con el joven, sin concederle ni una sola licencia positiva. No le han permitido hacer la pretemporada con el primer equipo y por eso no ha estado ni a las órdenes de Koeman ni ha viajado al stage que el Barça está realizando en Alemania. Algo que sin duda no ha ayudado a hacer las conversaciones más llevaderas entre las partes.

Ilaix fue relegado al filial para llevar a cabo el trabajo de verano, pero tampoco se le ha permitido jugar, por lo que desde el entorno de Moriba están empezando a cabrearse de verdad después de tantos feos por parte de un Barça que quiere mantener una posición férrea y dominante.

Después de saber el interés de varios clubes de la Premier League que podrían apostar fuerte por el jugador, el Barça ha decidido plantarse y no ceder ante más presiones. Le ha transmitido al entorno de Ilaix que la oferta que está sobre la mesa no será mejorada y que si siguen con su intención de no renovar, lo mejor será plantearse una salida, ya que el canterano del Barça saldría gratis el próximo verano, algo que no contemplan en ningún momento debido a la delicada situación económica del Barça. Una venta inesperada, pero al fin y al cabo un ingreso de un jugador que entra limpio a la caja, y un salario que se elimina de la masa del club.

