Castigo a Ilaix: el Barça también le deja sin jugar con el filial por no renovar

El 'caso Ilaix' se está atragantando en Can Barça. El canterano, una de las grandes promesas de La Masía, sigue sin aceptar la oferta de renovación que tiene sobre la mesa y en el club azulgrana tiene decidido tensar la cuerda al máximo para encontrar una acuerdo rápido. El jugador está apartado.

El Barça ya dejó a Ilaix Moriba sin poder entrenar con el primer equipo pese a ser un habitual a las órdenes de Ronald Koeman la temporada pasada. Le ha tocado empezar a trabajar con el Barça B, pero parece que tampoco se le permite jugar con el filial culé. Tal y como desvela Sport, Ilaix no podrá ir convocado con el equipo de Sergi Barjuan, que se estrena este viernes.

Ilaix termina contrato en 2022 y el Barça no ofrece al jugador lo que pide él y su entorno. Su situación se ha convertido en un problema y en las últimas conversaciones, que se produjeron esta misma semana, no hubo ningún acercamiento de las posturas. El Barça aprieta y no se divisa solución a corto plazo. Si no renueva, ¿qué pasará con Ilaix?

Por su parte, el primer equipo se entrenó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la mirada puesta en el segundo partido de la pretemporada, el que le enfrentará este sábado al Girona en el Estadi Johan Cruyff, el cual probablemente contará con más jugadores del primer equipo que el estreno ante el Nàstic de Tarragona.

El conjunto de Koeman se ejercitó tras un día de fiesta con la presencia de Memphis Depay, presentado el jueves en el Camp Nou, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann y Clément Lenglet, los jugadores que cayeron con sus selecciones en los octavos de final de la Eurocopa y que ya podrían contar con minutos ante el Girona.

Estos cuatro futbolistas se han sumado esta semana a los siete integrantes del primer equipo que llevan entrenándose desde el 12 de julio y que disputaron 45 minutos en el triunfo por 4-0 ante el Nàstic: Neto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Miralem Pjanic, Riqui Puig y Sergiño Dest.

Además, en el entrenamiento de este viernes también estuvieron presentes algunos jugadores del filial: Rey Manaj, autor de un triplete ante el Nàstic; Alejandro Balde, que este jueves renovó con el club azulgrana hasta el 2024; la perla austríaca Yusuf Demir; y el capitán del Barça B, Álex Collado, quien el miércoles dejó claro que tan solo seguirá en la entidad si tiene un hueco en el primer equipo.

