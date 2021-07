El Barça amplía el calvario de Ilaix Moriba: fuera de la gira de pretemporada del equipo en Alemania

Ilaix Moriba es uno de los nombres de la actualidad del FC Barcelona. El canterano es uno de los jugadores que tiene negociaciones abiertas con el club en una operación bastante indescifrable y que no sabe cómo acabará. El entorno del jugador presiona para que firme su primer gran contrato después de su explosión la pasada temporada y el club sabe que no puede dejarse llevar por una irrupción pasajera.

Lo cierto es que el agente del jugador ya ha pedido al Barça un salario más alto del que puede ofrecer el club en su actual situación financiera. En mitad de una de las mayores crisis de su historia, con los efectos de la Covid-19 agravando su maltrecho estado y con nombres como los de Leo Messi, Depay o 'Kun' Agüero pendientes de la salida, el caso de Moriba no es la mayor preocupación.

Es por ello por lo que la opción de una salida de Ilaix no está para nada descartada. Antes que renovarle a cualquier precio, se optará por una venta, preferiblemente a la Premier League, para intentar recaudar algo de un jugador sin amortización al haber llegado directamente de la cantera. Sin embargo, las tensiones que se están sintiendo en ambas partes están siendo muy altas.

Ilaix Moriba arranca la pretemporada con el Barça B FC Barcelona

De hecho, el club ha decidido apartar a Ilaix Moriba del primer equipo desde el comienzo de la pretemporada, por lo que no se ha ejercitado ni ha jugado a la órdenes de Ronald Koeman. Como medida de presión, el Barça decidió enviarle al Barça B, una elección que por edad no sería descabellada, pero que llamó mucho la atención después de que la pasada campaña fuera jugador del primer equipo de pleno derecho en la recta final del curso.

Además, el nivel mostrado por Ilaix denotaba que estaba para retos mayores que el filial azulgrana. Su potencia, su conducción, su disparo desde la media distancia y su capacidad física dejaron huella en La Liga y llamaron la atención de muchos equipos europeos que están atentos a su situación.

El siguiente palo para Ilaix, además de quedar fuera de la pretemporada del primer equipo, fue no poder jugar tampoco con el filial. Una medida de presión más ante las tensas negociaciones por su renovación. Sin una respuesta definitiva y en ese constante tira y afloja, Moriba no ha podido todavía jugar y se encuentra en una situación preocupante que podría llegar a afectar a su temporada, ya que su preparación no está siendo la idónea a pesar de que estemos todavía a comienzos del curso.

Última medida de presión

Por si todo esto fuera poco, el Barça ha vuelto a dar un nuevo golpe a su confianza y a su moral. Ilaix, que tenía esperanzas de regresar al primer equipo en el stage que realizará en Alemania, ha visto como su nombre no aparecía en la lista de inscritos donde sí hay varios nombres de la cantera azulgrana y del filial.

Ilaix Moriba, con el Barcelona FC Barcelona

El equipo viaja este miércoles y salvo cambio de última hora, no partirá hacia Alemania con el resto del equipo. El contrato del jugador de 18 años finaliza en 2022 y su situación en la entidad culé parece que será complicada también durante todo el verano salvo que haya un giro drástico de los acontecimientos. Además, esta situación está afectando personalmente a Moriba que hace tan solo unas horas denunciaba unos gravísimos insultos y ataques racistas por parte de aficionados del Barça que criticaban su postura en la negociación de su renovación y que le pedían, entre graves vejaciones, que se fuera ya del club. De momento, el conflicto y el calvario de Ilaix continúan.

