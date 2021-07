El baño de realidad de Carlos Sainz y Leclerc en Ferrari antes de Budapest

Este domingo regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría. En medio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Gran Circo quiere robar las miradas después de lo sucedido en Silverstone ha ya más de una semana. Entonces, fueron Max Verstappen y Lewis Hamilton los grandes protagonistas después del accidente que dejó al de Red Bull fuera de carrera por una maniobra del británico.

Verstappen y Hamilton son los primeros en el Mundial de Pilotos. Por detrás vienen el resto de 'mortales' como Carlos Sainz y Leclerc. Ambos han hablado antes de Budapest y los dos han mantenido la misma línea. Ninguno de ellos ve posible ganar la carrera. Una realidad con la que conviven en Ferrari.

Pese a la mejora notable de la escudería italiana, en Ferrari prefieren mantener un perfil bajo y no ilusionar a sus aficionados con posibles victorias que no lleguen. Aunque no hay que olvidar que tanto Sainz como Leclerc están haciendo una buena temporada. Sin ir más lejos, el monegasco acabó segundo en Silverstone.

Sin embargo, desde Ferrari consideran que el GP de Hungría no es el ideal para ellos. "No creo que sea una pista tan buena para nosotros. Creo que es una gran oportunidad estar justo detrás de Red Bull y Mercedes, pero la carga aerodinámica sigue siendo el rey y, a partir de los datos, vemos que estos coches todavía están por delante", ha asegurado Carlos Sainz.

"Budapest se ha convertido recientemente en una pista de velocidad media a alta con estos coches. Si nos fijamos en Mónaco y Bakú, hay curvas en segunda o tercera marcha. Pero Budapest hoy en día, con estos coches de alta carga aerodinámica, tienes un sector medio en el que estás en cuarta o quinta marcha todo el tiempo. Así que no es una pista puramente de baja velocidad como solía ser en el pasado", ha añadido.

"Como vimos en Silverstone, con los neumáticos duros Lewis tenía un poco más de ritmo que nosotros y deberían estar por delante en Hungría", ha finalizado el piloto madrileño. Su compañero de equipo también se ha manifestado en esta línea: "Es bueno ser optimista, y creo que todos queremos ganar después de una actuación tan buena en las últimas tres carreras".

"Pero, por otro lado, también debemos ser realistas. Estamos de buen humor, pero creo que ir a por la victoria en Budapest podría ser un poco optimista. De manera realista, creo que estaré feliz si estamos detrás de los dos mejores equipos", ha sentenciado Leclerc.

