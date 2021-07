Continúa la guerra en la Fórmula 1: "El agresor fue Lewis Hamilton"

Durante el último Gran Premio de Fórmula 1, la polémica llegó de pleno al Gran Circo por una maniobra de Lewis Hamilton que dejó fuera de la carrera a Max Verstappen. Así las cosas, el piloto británico acabó proclamándose vencedor en Silverstone y todo después de haber sido sancionado con 10 segundos de castigo.

Los dardos han ido volando de una a otra dirección y también se ha producido un cruce de declaraciones entre Christian Horner y Toto Wolff. El primero ha asegurado que no se puede calificar al Verstappen actual como de un piloto agresivo: "El agresivo novato de F1 de 17 años Max Verstappen al que se refiere Hamilton no es el Max Verstappen de hoy, al igual que Hamilton no es el mismo piloto que era cuando entró en el deporte".

"Por supuesto, ambos pilotos son intransigentes en su estilo de conducción, pero ambos son pilotos altamente cualificados, con una gran experiencia. La realidad es que Hamilton se ha enfrentado a su rival en un coche que ahora es competitivo, y estoy de acuerdo en que ambos pilotos deben mostrarse respeto, pero Hamilton fue el agresor el domingo", ha agregado el Horner.

Mientras que Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, ha señalado que "ojalá puedan competir de forma deportivo (refiriéndose a los pilotos que luchan por el título mundial). Y si no veremos más choques". Ante estas palabras, Christian Horner no se ha quedado callado, ya que considera que Max Vestappen no tienen ninguna culpa de lo sucedido en el GP de Silverstone.

"Me gustaría dejarlo claro. Este fue un incidente en la pista entre dos de los mejores pilotos del mundo. En el momento en que se tiene a un piloto en el hospital y aún no se ha aclarado el alcance de las lesiones, su coche ha sido sacado en grúa y los comisarios han penalizado al piloto considerado responsable, es natural que la emoción se presente", ha sentenciado.

Mensaje de Vestappen

El piloto de Red Bull tomó la palabra tras lo sucedido después de salir del hospital: "Me alegro de estar bien. Muy decepcionado por haber sido eliminado así. La sanción dada no nos ayuda y no hace justicia a la peligrosa jugada que Lewis hizo en la pista. Ver las celebraciones en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguimos adelante".

