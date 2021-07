Fernando Alonso bendice las carreras al sprint y apunta una forma de mejorarlas todavía más

Las carreras al sprint se estrenaron en Silverstone con un resultado muy positivo. Ofrecieron algo diferente, emoción y una batalla más allá del Verstappen contra Hamilton que dejó espectáculo y que repartió el protagonismo entre más actores importantes. Una imagen con la que la Fórmula 1 salió claramente reforzada.

Sin embargo, gran parte de todo lo que sucedió en la carrera del sábado que servía para establecer el orden de salida del domingo lo puso Fernando Alonso. El asturiano realizó una salida legendaria, partiendo desde la undécima posición y quedando en quinto lugar, por detrás solo de los hombres de cabeza y ganando posiciones a coches más rápidos como Carlos Sainz, 'Checo' Pérez o los McLaren. Una verdadera obra de arte de 'Magic' Alonso que dejó una de las secuencias más bonitas de los últimos años.

Gracias a esta impresionante salida, toda la clase media de la parrilla de Fórmula 1 se activó para intentar recuperar la posición con el asturiano. Algunos como Norris o Ricciardo pudieron lograrlo, lo que dejó también otras batallas realmente vibrantes en la pista en las que el español seguía siendo protagonista.

Después de su brutal salida, su misión fue intentar mantener posiciones lo más arriba posible a la par que iba viendo como sus neumáticos blandos se iban consumiendo poco a poco en una estrategia agresiva que le dio sus frutos y que sacó de las carreras al sprint precisamente lo que el 'Gran Circo' esperaba de ellas.

"Estuvo sensacional, por esto pago una entrada todos los días". Esto afirmaba Ross Brown sobre la actuación de Fernando como uno de los mandamases de la Fórmula 1. Por su parte, Toto Wolff, jefe de Mercedes, aseguró que lo realizado por un piloto con el talento de Fernando Alonso algo realmente muy divertido.

El consejo de Alonso

Todos se rindieron al bicampeón español que también tuvo tiempo para valorar este tipo de pruebas: "Me gusta el formato, tenemos tres días de acción. El viernes, el sábado y el domingo. El año pasado, cuando veía las carreras por televisión desde casa, el viernes no significaba mucho. Las tandas largas son muy importantes para pilotos e ingenieros, pero no para la gente que lo sigue desde casa. Yo creo que podemos mantener este formato".

Sin embargo, a pesar de este positivismo con la nueva remodelación de la Fórmula 1, Fernando Alonso cree que tiene una variación que podrían hacer de estas nuevas prueba al sprint todavía más emocionantes, al menos en su composición y que, además serviría para dar tensión a los viernes.

"Si acaso, sugeriría que hubiera más picante los viernes. Un juego de neumáticos y un intento para cada uno. Eso da las mismas oportunidades a todos los pilotos, no es injusto ni hace falta revertir el orden natural. Pero si das una sola oportunidad a cada uno, quizás cambie algo".

"Ya vimos el viernes de Silverstone que con seis intentos, y seis juegos de neumáticos, terminamos siempre en el orden que marca las prestaciones de nuestro coche, como en cualquier clasificación. Quizás ese cambio aportaría incluso mejores carreras de clasificación cuando alguno de los mejores coches no está en el lugar que le corresponde".

