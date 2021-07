Alpine desvela sus planes contractuales con Fernando Alonso

Fernando Alonso sorprendió a todos cuando anunció su fichaje por Alpine. El piloto asturiano regresaba al circuito de Fórmula 1 y pondría a dos españoles en la parilla del campeonato automovilístico. El veterano dejó claro que no aspiraban a ganar ni a dar la batalla por los primeros puestos, pero prometió luchar por la mejor clasificación. Pasados unos meses, Alonso está cumpliendo y en Alpine no pueden estar más contentos con el rendimiento del asturiano.

Por ello, las dudas sobre si Alonso continuará la próxima temporada en el circuito de Fórmula 1 cada vez son mayores. Desde Alpine no certifican nada, pero sí muestran su optimismo con que Fernando Alonso pueda seguir compitiendo con la escudería en el Mundial de 2022. Laurent Rossi, jefe ejecutivo de la entidad, así lo ha explicado en una extensa entrevista para la BBC.

Rossi ha reconocido que Alonso "lo está haciendo muy bien" y ha aprovechado para desmentir los rumores sobre la dificultad de trabajar con el asturiano. Para el dirigente, Alonso no pone ningún problema en el día a día. "Es increíblemente fácil trabajar con él hasta ahora. Han pasado seis meses y no reconozco al Fernando que la gente describe", ha asegurado respecto a los comentarios que ponían en duda el compañerismo de Alonso.

Alonso sigue "tan rápido como siempre" y está "sacando el máximo partido al coche". Un coche que pese a no ser "increíblemente rápido", está siendo suficiente para que Alonso haya cosechado un gran rendimiento en lo que va de Mundial. Esas actuaciones llevan a barajar la continuidad del asturiano, que "está haciendo todo lo posible" para que desde Alpine consideren "ejercer esa opción contractual" de ampliarle hasta 2022.

"Ambos esperamos lo mismo del equipo. Siempre desafiando cualquier decisión, cualquier statu quo, para mejorar sistemáticamente las cosas: 'Nunca es suficiente. Conseguir un punto no es bueno. Conseguir dos puntos no es bueno. Terminar segundo, cuando sucede, no es suficiente. Terminar primero: tenemos que seguir siendo primeros'. Me gusta esta actitud", ha destacado Rossi en la BBC.

Próximas metas

El ejecutivo, además, ha mostrado su confianza en poder "obtener mejores resultados que este año, porque no es una actuación satisfactoria". "El séptimo puesto no es lo que queremos. Si terminamos en este lugar, aunque sabíamos que el coche no iba a ser campeón del mundo, seguirá siendo una decepción", ha reconocido.

El año que viene, por lo tanto, el objetivo será acabar entre los cinco primeros. Y la gran duda es si será con Fernando Alonso a los mandos de un Alpine que, hasta el momento, está sabiendo controlar a la perfección. El asturiano marcha undécimo con 26 puntos y pelea por entrar en el top10 que cierra Vettel. Todo un logro teniendo en cuenta su marcha de la Fórmula 1 y su reciente regreso a la competición.

