El gesto medioambiental de Vettel que da la vuelta al mundo de la Fórmula 1

No tuvo su mejor gran premio Sebastian Vettel en Silverstone. El de Aston Martin no pudo terminar la carrera a pesar de tener una buena primera salida. Tras el accidente de Max Verstappen, llegaron los problemas. En la segunda relanzada de la prueba, el empuje de Fernando Alonso le hizo cometer un error en forma de trompo que ya no pudo subsanar. Unos problemas terminaron haciéndole acudir a la calle de boxes para abandonar definitivamente.

Aún así, fue uno de los pilotos más destacados del fin de semana. Desde su segundo puesto en Azerbaiyán, su fichaje por Aston Martin ha cobrado más sentido. Eso sí, ha tenido problemas en las últimas dos carreras en las que no ha conseguido cruzar la línea de meta. "Tenía demasiado ansia en las primeras curvas", explicaba Fernando Alonso sobre la acción que marcó la carrera del alemán. Eso sí, su gran premio quedó marcado por la experiencia que quedó reflejada por personal del circuito tras la carrera.

Lejos de enfadarse y marcharse enfurruñado por lo ocurrido, el piloto germano se lo tomó con resignación y se puso manos a la obra para ayudar a los responsables del circuito a limpiar. Vettel se puso unos guantes, pidió unas cuantas bolsas de basura y se acercó a las gradas donde había organizado un evento con aficionados. Todo lo que habían ensuciado estos, se encargó de recogerlo el de Aston Martin como muestra un vídeo que se ha viralizado.

Sebastian Vettel recogiendo junto a los aficionados la basura acumulada en Silverstone.



¡Menuda clase! ️: @Heatheranwestpic.twitter.com/gAP8NWqQpz — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2021

Tras la carrera más multitudinaria desde que comenzó la pandemia con más de 326.000 espectadores, que dejó la imagen de unas medidas de seguridad sanitaria que brillaron por su ausencia, queda este retrato del Vettel más concienciado con el medioambiente. Los aficionados ya habían quedado señalados por su actitud durante el accidente de Max Verstappen, donde los miles de ingleses que vieron en directo el momento lo celebraron como una victoria, pero esta acción del alemán los pone aún más en evidencia.

