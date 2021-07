El enfado de Red Bull contra Hamilton: "La culpa es de Lewis, ha tenido una actitud peligrosa"

No se habla de otra cosa. Más allá de que Lewis Hamilton se haya apuntado un nuevo triunfo en el Mundial de Fórmula 1, lo más comentado del Gran Premio de Silverstone no deja de ser el brutal accidente del cual el británico fue uno de los grandes protagonistas.

Hamilton tocó el monoplaza de Verstappen lo justo para que este se fuese directo al muro. Max pudo salir por su propio pie y subirse él solo a una ambulancia que le trasladó al hospital, donde le hicieron las pertinentes pruebas médicas. Mientras que el británico siguió en carrera y consiguió cruzar el primero la línea de meta.

Los inspectores castigaron a Hamilton con diez segundos, una sanción que muchos consideran insuficiente. En especial desde Red Bull, equipo de Verstappen, donde han puesto el grito en el cielo. "Ha sido decepcionante. Todos los pilotos saben que no se mete una rueda en el interior de Copse", ha asegurado Christian Horner.

BRUTAL ACCIDENTE DE VERSTAPPEN



Toque con Hamilton y se va directo contra el muro. ¡Es tremendo! Afortunadamente Max ha salido por su propio pie#BritishDAZNF1 pic.twitter.com/OsC9BKXNtq — DAZN España (@DAZN_ES) July 18, 2021

El jefe de equipo de Red Bull ha asegurado, en todas las televisiones que se le ha preguntado, que el culpable del accidente fue Hamilton: "Eso es un accidente enorme. Y era cien por cien una curva de Max, así que, hasta donde yo la culpa es de Lewis Hamilton, que nunca debería haber estado en esa posición".

"Gracias a Dios, ha salido bien de este accidente de 51G, el accidente más grave de su carrera, está en el centro médico, pero fue por su propio pie. Para mí está muy claro, Lewis ha metido rueda en una de las curvas más rápidas del calendario. Sabe que eso no se hace como un gran siete veces campeón del mundo. Y estoy muy defraudado porque la sanción es insignificante comparado con el perjuicio causado", ha agregado.

En shock

También ha hablado el asesor de Red Bull, Helmut Marko, en declaraciones para Sky Sports: "Max está en shock. No sé cuál es la sanción máxima que pueden imponer los comisarios. Ha sido muy peligroso. Está claro. El rival golpea con su rueda delantera a la rueda trasera de Max, eso no es un incidente de carrera. Es una actitud peligrosa". Parece que esta nueva 'guerra' no ha hecho nada más que comenzar.

[Más información: Hamilton le da un doble zarpazo a Verstappen en Silverstone; Carlos Sainz es 6º y Fernando Alonso 7º]

Sigue los temas que te interesan