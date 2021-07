Fernando Alonso: "¿El trompo de Vettel cuando le adelanté? Creo que tenía demasiado ansia"

Fernando Alonso terminó séptimo el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone en una carrera que para él, no fue tan movida como lo había sido la sprint del sábado. Sin embargo, tuvo algunas batallas de bastante interés, entre ellas las que libró con los pilotos del equipo Aston Martin.

Primero peleó hasta en dos ocasiones con Sebastian Vettel y después con Lance Stroll, al que supo mantener a raya. Lo cierto es que la mala parada en boxes que protagonizó el equipo Alpine metió en problemas al asturiano que, sin embargo supo lidiar muy bien con la situación y sobrepasar al canadiense con cierta facilidad en una maniobra marca de la casa por el exterior.

Lo cierto es que Alonso ha llevado los límites de la pista de su A521 más allá de lo que nadie esperaba en Silverstone. Todavía impresionados por su recital en la salida del sábado, se esperaba que este domingo pudiera volver a salir al ataque. Con los neumáticos medios no le fue también, pero supo esperar su momento para dar el zarpazo definitivo.

Nada más salir vio como Vettel le superaba y como Carlos Sainz le enseñaba el morro, pero se hacía respetar. Además, la posición dejada por Max Verstappen en su accidente le permitía seguir séptimo. Después llegó la resalida tras el accidente del neerlandés y ahí quien sufrió fue el alemán. Alonso estuvo durante toda una vuelta cocinando su maniobra a fuego lento hasta que dio el zarpazo definitivo.

️ @alo_oficial y su recadito a Vettel



"Ha hecho trompo, ¿no? Tenía demasiada ansia en las primeras curvas..."#BritishDAZNF1 pic.twitter.com/5BfdcADu5q — DAZN España (@DAZN_ES) July 18, 2021

El asturiano está repleto de confianza y así se ha podido comprobar en Gran Bretaña. En la misma curva en la que el coche le había dado un latigazo terrible en la vuelta de calentamiento y que le había provocado hacer un trompo, se preparó su adelantamiento a Vettel. Llevó tan al límite al alemán que terminó cometiendo un error que le dejó fuera de combate y de la pista. De hecho, al final de la carrera, Fernando valoraba así el momento en los micrófonos de DAZN: "Vettel se fue en esa curva sí, yo creo que tenía demasiado ansia, pero bien".

Alonso se mostró muy satisfecho de todas las luchas que habían tenido en la pista y explicó cóm fue su plan con Stroll, sobre quien tenía un ritmo superior, pero al que tuvo pegado durante toda la carrera y al que incluso necesitó adelantar después de una mala parada en boxes.

El análisis de carrera

"Hemos tenido buenas luchas, buena gestión de los neumáticos cuando tenían vida. Queríamos tener a Stroll cerca para protegernos de Pérez. Teníamos más ritmo, pero no queríamos irnos para que tuviera DRS, esa la mejor defensa cuando venía 'Checo'. Cuando tiramos veíamos que podíamos meterle tres segundos, pero no quisimos".

Por último, Fernando analizó dos de los puntos más comentados del día. El primero de ellos, el fuerte calor que tuvieron que padecer en Silverstone y que puso al límite los neumáticos: "Nos han dicho que ha sido el día más caluroso del año en Reino Unido, eso puso a prueba los neumáticos, alcanzando temperaturas muy, muy altas".

️ @alo_oficial enterándose de que Hamilton había ganado la carrera en el micrófono de #DAZN



Ojo al final que también tiene miga...#BritishDAZNF1 pic.twitter.com/wWVZHP6Q7B — DAZN España (@DAZN_ES) July 18, 2021

Y por último, ese famoso toque entre Hamilton y Verstappen que terminó con el neerlandés contra el muro: "Hamilton tuvo mucha suerte de seguir después de ese golpe. No lo he podido ver bien, pero ha sido realmente duro. No sabía que le habían sancionado, pero ha ganado igual, así que no cambia mucho".

[Más información: Hamilton le da un doble zarpazo a Verstappen en Silverstone; Carlos Sainz es 6º y Fernando Alonso 7º]

Sigue los temas que te interesan