Nueva velada en Las Vegas y con Khabib Nurmagomédov bajo los focos. Cuando la figura del ruso ronda el octágono es imposible que no se hable de él y eso que se mantiene alejado de la competición después de anunciar su retirada tras su victoria el pasado año ante Justin Gaethje. Khabib ha vuelto a decir 'no' a Dana White. El luchador se mantiene en no regresar al octágono, da igual la cifra y el rival.