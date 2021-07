Muere el surfista español Óscar Serra tras caer de una ola en México

Trágicas noticias que llegan desde México. El surfista español Óscar Serra falleció el sábado por la mañana en la playa de Zicatela, en la ciudad de Oaxaca, mientras surfeaba en el país centroamericano. Según la información revelada por la prensa del país, el joven valenciano se estaba preparando para surfear las gigantescas olas en Puerto Escondido, una de las más conocidas del mundo. En la primera ola se desencadenó el fatídico instante. Miguel Castrillón, uno de sus compañeros, lo relató.

"Zicatela me distes el mejor dia de mi vida y hoy me has dado el peor dia de mi vida, esto es una auténtica pesadilla. Quedamos esta mañana para entrar juntos por que era tu primer día en puerto y en la primera ola nos dejaste. Oscar espero que ahí arriba sigas siendo la gran persona que eras. Tuve la suerte de conocerte hace dos días en Barra De la Cruz y por supuesto que me voy a quedar con ese baño que nos dimos juntos y con esa sonrisa que llevabas siempre".

Los medios mexicanos entraron en más detalles. Serra ingresó al mar poco después de las 7:00 horas cuando la bandera era roja, práctica común entre los surfistas, y terminó sorprendido por una ola, cayendo impotente desde una altura de más de dos metros de la cima de la ola. golpeando con el cuerpo en el fondo de arena. El surfista español fue rescatado y rápidamente llevado a la orilla por equipos de rescate, pero no pudieron reanimarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Castrillon (@miguelcastrillon_)

La misma Federación Española de Surf emitió una nota de pésame en las redes sociales, confirmando de esta forma la noticia. Iba a por una de las olas grandes más famosas del mundo, pero el riesgo en esta ocasión se salió con la suya. A lo largo de su historia, esta zona se ha llevado por delante miles de tablas de surf y, por desgracia, también alguna vida. Allí quedó para siempre la de Óscar Serra.

Un día de olas grandes en Zicatela (Puerto Escondido ) -hoy- nos ha dado un golpe durísimo…



Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos por la pérdida de Óscar Serra.



No hay palabras para describir tanto dolor… la vida es muchas veces injusta.



D.E.P. #FESURFing pic.twitter.com/fc3Gg4wsj8 — Federación ESP Surfing (@FESurfing_) July 17, 2021

El relato de Castrillón no fue el único sobre Serra. Ainara Aymat desveló cómo fueron los últimos días del surfista: "No me he separado de él en los últimos 42 días. Se que no se ha comunicado con mucha gente, apagó el móvil y solo cogía el mío de vez en cuando. He pensado en hacer un mini report de su último mes y medio. Espero que os sirva para ver lo feliz que ha sido aquí. Tengo más fotos de él en el carrete que de mis perros. Pero subo esta porque la quería subir él un día de estos. Me decía que le encantaba la foto, la chica que salía y esa sonrisa que pocas veces saco delante de la cámara, pero que me salía al estar con él. Aquí él de tranquis en Nicaragua. A 3 días de haberse roto el pie se quitó la escayola para poder surfear antes el outereef. Mirar que monada. Buscando setas en la mierda de las vacas. Estaba como un niño buscando su chupachups para ir a la estratosfera. Al final no encontramos nada. Pero mirar que feliz con esas setas podridas. Este día me dijo que fue el mejor baño de su vida en Barra, igual que yo. Se pilló un montón de olas y surfeó que te cagas. Fue guay verle surfear y salir contento. Esto es cuando llegamos a Zicatela y vio en vivo por primera vez la ola que llevaba viendo en fotos desde peque y que por sus cojones quería surfear. Mirar que cara de emocionado. Ojalá hubieseis visto la cara de felicidad que tenía esta mañana. Llevaba mucho tiempo queriendo entrar en esta ola y ahí que se ha ido con su gun regalado del año de Cristo ultra contento. Siempre me decía que si se iba algún día, que la mejor manera sería tal cual ha sucedido, disfrutando de la vida. Esto es un vídeo de apreciación de lo guapo que era. Con el pareo que le dio su mami. Joder esque era el más mejor, y como voy a echarlo de menos".

[Más información: El surf se estrena en los JJOO: el deporte que llega para quedarse y cómo España puede mejorar]

Sigue los temas que te interesan