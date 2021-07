El surf se estrena en los JJOO: el deporte que llega para quedarse y cómo España puede mejorar

Resultará llamativo y seguramente si paras a tres personas por la calle no sabrán que el surf será deporte olímpico en Tokio. Es una modalidad que con el paso del tiempo se ha hecho de fácil acceso para cualquier persona y que, por ello, tiene muy buen público. Pero su aspecto más competitivo no es tan popular. Los JJOO pondrán en una nueva perspectiva a esta práctica que pone a prueba a los mejores hombres y mujeres enfrentándose con una tabla al mar.

Resultará llamativo que la modalidad que surca las olas aparezca en la televisión, aunque también hay muchos adeptos que, sobre todo, a través del patrocinio de Red Bull conocen este universo. Hay mucho más allá que esas pruebas de exhibición donde se exhiben los mejores de este deporte. Los surfistas que mejor doman los mares del mundo compiten en el WSL Championship Tour, en los World Surfing Games y en los PanAm Games, las tres vías para clasificarse para Tokio.

Brasileños, estadounidenses, sobre todo hawaianos, australianos y también portugueses y japoneses serán las nacionalidades principales que se darán cita en la playa de Tsurigasaki. Los y las 20 mejores estarán en los Juegos Olímpicos para decidir a los primeros campeones de la historia, una lista que ha filtrado mucho los deportistas que estarán en esta modalidad. Durante los primeros días de la cita de Tokio se plantará la batalla entre las mejores tablas de este mundo.

España no tendrá representación en esta edición y Aritz Aranburu fue el surfista que se quedó más cerca de conseguir el billete; EL ESPAÑOL habla con él antes de la cita olímpica para que abra este mundo a todos los que estarán pendientes en la primera semana de competición. Se quedó, como confiesa, a una vuelta de tener que atendernos ya desde Japón. Lo ha hecho en Madrid, antes de aventurarse en un viaje por el mundo, algo que le da esto de dedicarse al surf: un viaje por África y Sudamérica.

Una pasión

No es que naciera surfista, pero el encargado de acercar a los lectores esta competición fue haciéndose a este mundo. Su familia le hizo comenzar esa relación con el mar desde su Guetaria natal por la pesca, a la que se dedicaban sus mayores. "La afición al surf me viene de ser un culo inquieto y de ver a los mayores coger las olas", confiesa Aranburu.

Este deporte se conoce más por su versión de ocio más que por la competición. El vasco explica que "ocio sigue siendo", porque "es lo que más me gusta". "En el tema del deporte se pone más serio a partir de los 14, a los que gané algún campeonato internacional. Algunas marcas se interesaron por mí y ahí empezó mi crecimiento. En mi familia no teníamos información de que se podía vivir del surf", desvela el surfista.

Sobre la cuestión de que no tiene tantos fieles seguidores detrás, Aranburu cree que "es un deporte que siempre gusta ver", pero que "no hay apoyo a la hora de poner nombres". "Desde que empecé ha cambiado mucho. Los surfistas hemos conseguido algunos hitos que son importantes y por eso estamos más presentes. Pero lo que más hace es que es un deporte que se practica mucho. A día de hoy hay poca gente que no ha probado el surf. Al final siempre hace falta conseguir más hitos; antes de Fernando Alonso, nadie seguía la Fórmula 1", reflexiona.

¿Cuándo llegará España?

Como Artiz explica, él ya consiguió el hito de "entrar entre los 34 mejores del mundo", el mismo que "no pensábamos que íbamos a conseguir". Aranburu cree que es una cuestión de tiempo, pero que hay que trabajar desde el país. "En otros países hay estructuras muy sólidas y tienen trayectorias más largas que nuestro país. Ahora ya tenemos la información y los ingredientes para trabajar", concreta el surfista que estuvo en esa repesca para meterse, pero que se quedó a las puertas de Tokio.

"Al final, está claro que las ayudas económicas a los deportistas son las que hacen que haya estructuras más sólidas. Al ser olímpico, hay opción para conseguir medallas en otro deporte, es un buen aliciente", reflexiona Aranburu pidiendo a las instituciones que hagan una apuesta más decidida. Si él puede dedicarse a este deporte de forma profesional es porque tiene marcas detrás.

La competición

Aritz compara el torneo que se podrá ver en Tokio: "podía ser algo parecido al tenis". "Hay unas rondas eliminatorias hasta llegar a los cuadros finales. En el agua entramos en mangas de media hora. Cuando compiten cuatro personas, pasan dos. Cuando compiten dos, pasa una. Es en rondas eliminatorias", explica el surfista.

También desmenuza cómo se llega a la puntuación perfecta. "Podemos coger todas las olas que queramos, pero solo se puntúan las dos mejores. Las mejores sumas son las que avanzan de ronda. Hay que surfear con velocidad, con estilo, con repertorio de maniobras, arriesgando... es lo que te hace conseguir el 10", concreta Aranburu.

Como en todos los deportes, sobre todo los que se desarrollan en un entorno natural, hay circunstancias climáticas y del terreno que lo pueden cambiar todo. "Influye mucho la variación de las olas, nunca hay dos olas iguales. Siempre va a haber un surfista que coge una ola mejor que la otra. Hacerte buen conocedor del mar marca la diferencia. Es una suma de muchas cosas al final en cualquier caso", argumenta el surfista español.

También da un par de nombres para que se vayan quedando en la cabeza de los fanáticos de los Juegos Olímpicos. "Los favoritos son los brasileños con Gabriel Medina e Italo Ferreira, son muy buenos en olas pequeñas. En Japón hay más olas pequeñas por lo general. Habrá australianos, californianos de Estados Unidos, que van a estar peleando por la medalla", apuesta un Aranburu que emplaza al país para la próxima cita olímpica: "Sabiendo que en París se van a celebrar en Tahití, que es el lugar donde mejores resultados he cosechado, quiero estar en los próximos Juegos".

El futuro

Aritz defiende que el surf sea olímpico por delante de otros deportes porque "es un deporte muy abierto, que tiene muchísimos valores de compañerismo, de estar en libertad en la naturaleza". "Los Juegos tienen que tener más deportes que opten por los medios naturales. Es un deporte muy joven que está en pleno crecimiento. Yo creo que va a aportar una frescura a los Juegos interesante", justifica el vasco.

Aranburu apuesta porque el surf "ha entrado para quedarse". "En París 2024 se van a desarrollar en Tahití, que es uno de los mejores lugares del mundo para la práctica. Para Los Ángeles 2028 está California que es el deporte principal. Está claro que las condiciones se dan", explica el surfista que podría dar en el futuro una alegría a la familia olímpica. De momento, en Tokio habrá que disfrutar de los otros mejores del mundo.

