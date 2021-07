Khabib cambia la jaula por mandar: su futuro en la UFC y el último protegido

Nueva velada en Las Vegas y con Khabib Nurmagomédov bajo los focos. Cuando la figura del ruso ronda el octágono es imposible que no se hable de él y eso que se mantiene alejado de la competición después de anunciar su retirada tras su victoria el pasado año ante Justin Gaethje.

Desde aquel fatídico día del mes de octubre para los amantes de las artes marciales mixtas (MMA), han corrido ríos de tinta con los rumores sobre un posible regreso de Khabib a la UFC. Pero no, Nurmagomédov no vuelve y eso que Dana White lo ha intentado desde entonces por todos los medios.

El presidente de la UFC le ha tentado con redondear su marca a 30-0 para aumentar su leyenda, también con ese deseado combate ante Georges St-Pierre y, por supuesto, con ofertas con muchos ceros. Pero nada ha hecho que el de Sil'di se retracte en su decisión de decir adiós.

Khabib Nurmagomedov, durante la pelea frente a Justin Gaethje en UFC 254 REUTERS

Khabib ha vuelto a decir 'no' a Dana White. El luchador se mantiene en no regresar al octágono, da igual la cifra y el rival. Y eso que sobre la mesa tenía la posibilidad de cumplir su gran sueño y el de todos los amantes de la UFC, ya que el presidente de la empresa estrella de las MMA quería un cara a cara entre el ruso y Georges St-Pierre.

"Dana me envió un mensaje y dijo: 'Oye, Georges St-Pierre quiere una pelea contigo'. ¿Qué puedo hacer? No sé, he terminado. Creo que Georges también está acabado, deja que este tipo sea una leyenda", dijo 'The Eagle' durante una reciente entrevista concedida al programa MMA Junkie.

"Tiene 40 años y no entiendo por qué tiene que pelear. Creo que él también tiene dinero. Terminé. Realmente he terminado. Mucha gente no entiende esto", añadió un Khabib que no siente la motivación para volver al octágono. Pero eso no quiere decir que deje a un lado las MMA.

Nueva faceta

Desde que se retiró, se le ha podido ver seguir entrenando al máximo nivel, pero, precisamente, lo que quiere para su futuro es convertirse en un gran entrenador y pupilos no le faltan. Su primo Abubakar e Islam Makhachev son algunos de los luchadores que trabajan con Khabib.

Ambos iban a pelear este sábado en UFC Las Vegas 31, pero finalmente solo lo ha hecho el último porque su familiar se ha caído de la velada por lesión. En la pelea estelar, Makhachev se llevó una nueva victoria ante Thiago Moisés en el cuarto asalto.

Era la pelea de la noche después de que se cayese el Holloway vs. Yair Rodríguez. Era una oportunidad de oro para el pupilo de Khabib y este no la desaprovechó. En el 'mundillo' ya se empieza a hablar de Makhachev como el heredero al trono y razones no le faltan.

Makhachev es de esos luchadores que controla el tiempo para dominar la pelea. Y, además, se siente dentro de la jaula. Poco amigo de la precipitación, el ruso fue haciéndose el rey del octágono ante Moisés, asegurándose la espalda y desgastando a su rival hasta la victoria en el cuarto round.

Ahora queda saber dónde está el techo de Islam Makhachev. Él derrocha ambición y no lo ocultó tras su nueva victoria. El luchador ha asegurado que está frustrado por "no tener oponentes de nivel". Desde el noveno puesto del ranking del ligero, el favorito de Khabib Nurmagomédov apunta alto y Dana White ya se comienza a frotar las manos. Con el 'no' de 'The Eagle', su pupilo puede ser la llave para mantener la atención alrededor de este grupo ruso de muchas garantías.

