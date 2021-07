El futuro de Ilia Topuria en la UFC: 'El Matador' quiere ser el primer español campeón del mundo

El Conor McGregor - Dustin Poirier mantuvo a los aficionados pegados a la pantalla para ver una pelea que solo duró un round y que deja muchas dudas con el futuro de 'The Notorius', pero varias horas antes, en ese T-Mobile Arena de Las Vegas, un español se subió al octágono para citarse con la historia.

Ilia Topuria había prometido que solventaría la pelea en el primer asalto. Dicho y hecho. Ryan Hall no tuvo ni una oportunidad ante el 'Matador'. Intentó llevar la pelea al suelo, elemento en el que sabe desenvolverse mejor, pero Topuria se defendió, desarrolló su game plan, esperó y le venció cumpliendo con su palabra.

Un asalto y una nueva victoria para dejar su marca en UFC en 3-0 y en las MMA en 11-0. "Me siento bendecido. Cuando empecé en MMA en España poca gente las conocía y ahora estoy en el mayor estadio de este deporte, ganando por KO el mismo día que pelea la mayor estrella mundial (refiriéndose así a McGregor)", dijo el español tras vencer a Hall.

Palabras de reconocimiento a un McGregor que no tuvo su mejor velada en la UFC 264. El irlandés no pudo seguir la pelea tras lesionarse la tibia y el peroné justo cuando el primer asalto del combate ante Poirier llegaba a su final. El de Lafayette fue proclamado vencedor y 'The Notorius' tuvo que abandonar el octágono con la pierna entablillada y en camilla. Además de proclamando que quiere venganza.

Sin entrar en comparaciones, puesto que las carreras de uno y otro están en un punto muy diferente, Topuria también brinda espectáculo y comienza a ganarse cada vez más adeptos dentro del mundo de las artes marciales mixtas. El hispano georgiano tiene ese halo especial que puede llevarle hasta lo más alto. Y ese es precisamente su objetivo: reinar en la UFC.

Hoja de ruta

Topuria brinda espectáculo y tiene ese halo especial que puede llevarle hasta lo más alto. El 'Matador', cruce de culturas, talento y ambición. Ilia ya ha dicho cuál es su objetivo: ser campeón del mundo de la UFC en 2021. "Yo creo que acabaré el año estando en el Top 10 y que el año que viene voy a ser el campeón. Después de esta pelea tendremos una gran oportunidad", afirmó en declaraciones recogidas por DAZN.

Para esto, primero tiene que colarse entre los mejores y el siguiente paso es conseguir una pelea contra uno de los integrantes del Top 15 o Top 10. Ahí comenzarían a emplearse palabras mayores. Los que le conocen bien, desde que llegó con 15 años a un gimnasio de Alicante, dicen que de él que es un superdotado, el "elegido".

Agustín Climent ha explicado a la perfección quién es Ilia Topuria y lo que se puede esperar de él: "Es el elegido. Por donde le mires, lo hace bien. Es como tener un superdotado". Con su tercera victoria consecutiva en la UFC, el nombre del español aumenta enteros para estar entre esos 'elegidos' de Dana White, quien siguió muy de cerca todo lo que sucedió en la velada del pasado fin de semana en Las Vegas.

Considerado como una de las grandes sorpresas que está dejando las MMA y la UFC en este último año, Ilia Topuria quiere más. La cuenta atrás para volverle a ver en el octágono ha comenzado y ya se sabe que no querrá esperar mucho para hacerlo porque sus cálculos son claros: se ve peleando por el cinturón tras unos tres combates más.

El 'Matador' no pone nombre a su rival, pero sí aspira más alto: "No hay nadie especial, no hay nadie que valga la pena mencionar". "Podría ser el número quince, el número ocho, lo que sea. Estoy aquí para ser el número uno, y ese es mi objetivo, ser el chico número uno", aseguró ante los medios en la rueda de prensa posterior a su victoria ante Ryan Hall.

"En cuanto a una carrera por el título, llegar al cinturón, diremos en unas dos o tres peleas. Como dije antes, no estoy mirando hacia atrás, estoy mirando los números encima de mí para subir hacia el título", añadió el hispano georgiano. Ilia Topuria afirmó que estaba "muy feliz" por compartir cartelera con un McGregor - Poirier y afirmó que "algún día" será él el que encabece "carteleras grandes como esta". "Voy a ser el evento principal", sentenció el 'Matador'.

