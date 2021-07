McGregor: "Poirier puedes celebrar esa victoria ilegítima lo que quieras, pero no hiciste nada"

El desenlace de la trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier no fue el esperado. El irlandés hablaba de que la pelea solo duraría un asalto y así fue, pero no cómo él pensaba. 'The Notorius' acabó por los suelos y con la pierna destrozada. Lesionado y en camilla, así salió del octágono esta vez el luchador más mediático de la UFC.

Ese primer round se lo llevó su rival, Dustin Poirier, por 10-8 según los jueces, pero lo que no entendió el irlandés fue que la decisión tras su lesión fue de dar a 'The Diamond' como el ganador de la pelea, en lugar de no proclamar al vencedor puesto que él se había lesionado y el combate no podía continuar por este motivo.

Todavía en la jaula, mientras le entablillaban la pierna, McGregor mostró su enfado por lo sucedido en la UFC 264 y pidió una cuarta pelea con Poirier puesto que todo esto para él era algo parecido a un fraude. De hecho, Conor mostró un mejor nivel que en el segundo cara a cara entre ambos, sacando buenos codos, aunque también evidenciando algo de fatiga a las primeras de cambio.

Tras su derrota se comenzó a hablar sobre una posible retirada de la UFC, pero hay Conor McGregor para rato. O al menos eso es lo que piensa el mediático luchador en estos momentos. Ya ha sido operado y no ha dudado a la hora de mandar un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Onwards and upwards we go ️ pic.twitter.com/qKgochlT3t — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

"¡Recién salido de la sala de operaciones, chicos! ¡La cirugía fue excelente! ¡Me siento tremendo! ¡-Seis- semanas con muletas y reconstruimos! ¡Vamos! Dios los bendiga", escribió primero en su cuenta de Twitter. En su vídeo también habló que la operación, de tres horas, todo fue "perfecto", agradeció el apoyo y a continuación se acordó de Dustin Poirier.

"Dustin, puedes celebrar esa victoria ilegítima todo lo que quieras, pero no hiciste nada allí. En el segundo asalto lo habría demostrado todo", fue el dardo que 'The Notorius' dedicó al de Lafayette. Por último, McGregor habló también para sus seguidores: "Hacia adelante y para arriba, vamos en equipo. Nos sacudiremos el polvo, nos reconstruimos y volvemos mejor que nunca".

Operación exitosa

La intervención quirúrgica a la que se ha sometido Conor McGregor fue llevada a cabo por el doctor Neal ElAttrache, quien es el médico jefe de las franquicias de Los Angeles Dodgers y de los Rams. Junto a él estuvo a cargo de la operación el doctor Milton Little, jefe de Traumatología Deportiva en el Hospital Cedars Sinai de Los Ángeles.

Según la información publicada por TMZ, a 'The Notorius' se le ha insertado una varilla intramedular en la tibia con tornillos y placas unidas al peroné para que así se estabilice la pierna del luchador irlandés. Ahora seis meses alejado del octágono y vuelta a empezar para el excampeón del mundo.

